Bon senioralny znowu wraca na tapet. Ale nie będzie obowiązkowy

Według szacunków, beneficjentami nowego programu ma być około 2 mln osób. Tym razem Program Bonu Senioralnego jest częścią ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Ma zostać wprowadzony jeszcze w 2026 roku i obowiązywać przez kolejne trzy lata – do 2028 roku. Zapewni seniorom wsparcie w zaspokojeniu podstawowych codziennych potrzeb życiowych i rozwinie usługi na ich rzecz, ale nie wszędzie.

Finansowanie na pewno otrzymają gminy, które do tej pory nie realizowały publicznych usług opiekuńczych dla seniorów i na rzecz seniorów – takich gmin jest w Polsce 299. W drugiej kolejności pieniądze trafią do gmin, na terenie których publiczne usługi opiekuńcze są świadczone dla maksymalnie 10 osób – 788 gmin, a potem do pozostałych. Program jednak nie będzie obowiązkowy dla gminy.

Kto nie zostanie objęty nowym wsparciem?

Bon senioralny będzie przyznawany w postaci usług, a nie świadczenia finansowego. Zgodnie z nowym projektem trafi do seniorów od 65 roku życia, których średni miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł – i ta kwota będzie co roku waloryzowana. Ale to nie koniec warunków.

Wsparcie nie trafi do osób, które pobierają świadczenie wspierające, ani do tych, które mają ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, czy zasiłku dla opiekuna. Nie otrzymają go również osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia, lub z usług opiekuńczych lub asystencji osobistej dofinansowanych ze środków rządowych lub resortowych.

Nowego świadczenia nie otrzymają także osoby, które już korzystają z instytucjonalnej opieki dziennej, lub całodobowej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Bon w tej sytuacji będzie mógł być przyznany, jeśli całodobowe wsparcie było doraźne i trwało najwyżej 14 dni.

Jakie usługi kryją się pod bonem senioralnym?

Na co można liczyć po otrzymaniu bonu senioralnego? W grę wchodzi pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak ubieranie się, przygotowanie posiłków, poruszanie się czy utrzymanie porządku, wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i opieka higieniczno-pielęgnacyjna. Można także liczyć na zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizację intelektualną lub ruchową.

Gminy, które zechcą uczestniczyć w nowym programie, będą się zgłaszać do wojwody, który podzieli środki. Budżet programu na najbliższe trzy lata jest różny. W 2026 roku jest mowa o 100 mln zł, w 2027 roku już o 400 mln zł, a w 2028 roku do podziału będzie pół miliarda złotych.

