Służby ruszyły z przypomnieniami. Ten zakaz w blokach może zaskoczyć tysiące osób

W Polsce od wielu lat obowiązują przepisy ograniczające korzystanie z butli gazowych w budynkach mieszkalnych. Mimo to wciąż dochodzi do przypadków łamania tych zasad. Z tego powodu spółdzielnie mieszkaniowe oraz służby zaczęły ponownie przypominać mieszkańcom o obowiązującym zakazie i możliwych konsekwencjach.

Zgodnie z przepisami butli z gazem nie wolno używać w budynkach, które są podłączone do sieci gazowej i mają więcej niż cztery kondygnacje. Regulacje te obowiązują w Polsce od 2002 roku i wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury określającego warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania.

Zakaz używania butli z gazem w blokach. Kogo dotyczą przepisy

Wiele osób nadal nie ma świadomości, że taki zakaz w ogóle istnieje. Dlatego niektóre spółdzielnie rozsyłają mieszkańcom specjalne pisma przypominające o zasadach bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z gazu. W przesyłanych informacjach podkreśla się, że używanie butli gazowych w takich budynkach stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.

Takie działania podejmują również służby. Straż Miejska w Dębnie poinformowała, że w ostatnim czasie ujawniono przypadki korzystania z butli gazowych w budynkach podłączonych do sieci gazowej. Funkcjonariusze przypominają, że takie postępowanie jest zabronione i może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Zakaz używania butli z gazem w blokach wynika z zagrożenia

Butle z gazem typu propan-butan są przeznaczone przede wszystkim do budynków, które nie mają instalacji gazu sieciowego. Ich stosowanie w blokach podłączonych do sieci może prowadzić do bardzo poważnych zagrożeń. Wśród nich wymienia się przede wszystkim wycieki gazu, pożary oraz eksplozje.

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że w budynku mieszkalnym wyposażonym w instalację gazową zasilaną z sieci nie wolno stosować instalacji z butli gazowych, nawet na tarasach i balkonach. Przepisy dopuszczają natomiast korzystanie z instalacji gazu płynnego w budynkach niskich, czyli mających maksymalnie cztery kondygnacje.

Zakaz używania butli z gazem w blokach a zasady dla niższych budynków

W obiektach, w których używanie butli jest dopuszczalne, obowiązują dodatkowe ograniczenia. W mieszkaniu, warsztacie albo lokalu użytkowym można mieć maksymalnie dwie butle podłączone do urządzeń gazowych. Każda z nich może zawierać nie więcej niż 11 kilogramów gazu. Przepisy zabraniają natomiast przechowywania zapasowych butli, które nie są podłączone do instalacji.

Strażacy zwracają uwagę, że w razie wycieku gaz z butli jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy podłodze. To zwiększa ryzyko niebezpiecznej sytuacji, ponieważ gaz może długo utrzymywać się w pomieszczeniu. Właśnie dlatego mieszkańcy budynków podłączonych do sieci gazowej powinni korzystać z urządzeń elektrycznych do przygotowywania posiłków.

Zakaz używania butli z gazem w blokach. Możliwe są kontrole i odpowiedzialność

W praktyce oznacza to korzystanie z kuchenek elektrycznych, płyt indukcyjnych, piekarników i innych urządzeń kuchennych. Osoby, które nie przestrzegają obowiązujących zasad, muszą liczyć się z konsekwencjami. Możliwe są kontrole prowadzone między innymi przez Państwową Straż Pożarną albo Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Jeżeli dojdzie do spowodowania zagrożenia lub szkód, użytkownik może ponosić pełną odpowiedzialność cywilną i karną za skutki swojego działania. Dlatego służby i administracje budynków regularnie przypominają mieszkańcom o zasadach bezpiecznego korzystania z gazu i o obowiązującym zakazie używania butli w części bloków.

Czytaj też:

Rząd dołączy kolejne paliwo do obniżek? Jest odpowiedź resortu energiiCzytaj też:

Minister zapowiada spadek cen paliw. Kierowcy mogą odetchnąć już za kilka dni