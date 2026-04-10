Chcesz zapłacić lub wypłacić większą kwotę? W 2026 roku możesz się zdziwić

W Polsce obrót gotówką nadal jest możliwy, ale już od dawna podlega określonym ograniczeniom. Najbardziej odczuwają je przedsiębiorcy, bo właśnie wobec nich obowiązują ustawowe limity płatności gotówkowych. Obecnie mogą oni realizować transakcje do 15 tys. zł, choć wcześniej planowano obniżenie tego progu do 8 tys. zł.

Jeśli wartość transakcji przekracza 15 tys. zł, płatność musi zostać wykonana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit odnosi się do całej wartości transakcji, niezależnie od liczby płatności wykonanych w jej ramach. Dotyczy to również m.in. fundacji wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Ograniczenia w obrocie gotówką w 2026 roku dla osób prywatnych i firm

W przypadku osób fizycznych nie obowiązują obecnie odgórne limity transakcji gotówkowych. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Przykładem są transakcje związane z zakupem nieruchomości, gdzie ograniczenia wynikają już nie tylko z przepisów, ale także z polityki banków.

Jeśli ktoś sprzedaje nieruchomość i chce przeznaczyć np. 1 mln zł na zakup kolejnej, może się okazać, że bank nie zrealizuje takiego przelewu bez dodatkowych formalności. W takiej sytuacji potrzebna jest osobista wizyta w oddziale i zwiększenie limitu przelewu, czego nie da się zrobić online. W praktyce bank może zgodzić się na przelew do około 200 tys. zł dziennie po okazaniu odpowiednich dokumentów.

Ograniczenia w obrocie gotówką w 2026 roku a kontrole banków

Znaczenie mają też przepisy dotyczące przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Transakcje przekraczające 15 tys. euro są automatycznie rejestrowane przez banki i przekazywane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Pokazuje to, że instytucje finansowe odgrywają ważną rolę w monitorowaniu dużych przepływów pieniędzy.

Jeszcze dalej idące rozwiązania funkcjonują w niektórych krajach Unii Europejskiej. W Hiszpanii każda wypłata gotówki powyżej 3 tys. euro wymaga wcześniejszego zgłoszenia do tamtejszego odpowiednika urzędu skarbowego. Przy kwotach przekraczających 100 tys. euro zgłoszenia trzeba dokonać co najmniej 72 godziny wcześniej. Brak takiego zgłoszenia może oznaczać karę od 600 do nawet 150 tys. euro.

Ograniczenia w obrocie gotówką w 2026 roku i nowe limity od 2027

Od 2027 r. państwa członkowskie UE będą musiały wprowadzić limity w obrocie gotówką. Maksymalny próg ma wynosić 10 tys. euro albo równowartość tej kwoty w krajach spoza strefy euro. Jednocześnie poszczególne państwa będą mogły ustalać niższe limity, na przykład na poziomie 3 tys. euro.

Zmiany obejmują też wypłaty gotówki z bankomatów. Euronet Polska wprowadził limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki kodem BLIK we wszystkich swoich bankomatach i recyklerach. Spółka tłumaczy to stratami generowanymi przez transakcje gotówkowe oraz zbyt niskimi stawkami pokrywającymi koszty tej usługi. Jednocześnie operator BLIKA przypomina, że użytkownicy nadal mogą korzystać z ponad 13 tys. bankomatów w całym kraju, w tym z ponad 8 tys. urządzeń należących do banków, gdzie limity pozostają wyższe. Wszystko to pokazuje wyraźny kierunek: gotówka nadal funkcjonuje, ale jej używanie jest coraz mocniej ograniczane i kontrolowane.

FAQ – Ograniczenia w płatności gotówką

Jaki limit transakcji gotówkowych obowiązuje przedsiębiorców w 2026 roku?

Przedsiębiorcy mogą realizować transakcje gotówkowe do 15 tys. zł. Powyżej tej kwoty płatność musi zostać wykonana przez rachunek płatniczy.

Czy osoby fizyczne mają w 2026 roku limit płatności gotówką?

Co do zasady nie ma odgórnego limitu dla osób fizycznych. Trzeba jednak pamiętać, że w praktyce mogą pojawiać się ograniczenia związane z polityką banków i procedurami bezpieczeństwa.

Co dzieje się z transakcjami powyżej 15 tys. euro?

Takie operacje są automatycznie rejestrowane przez banki i przekazywane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Jakie zmiany w obrocie gotówką wejdą od 2027 roku?

Od 2027 r. państwa UE będą musiały wprowadzić limit transakcji gotówkowych do 10 tys. euro, przy czym poszczególne kraje będą mogły ustalić niższe progi.

Czy w 2026 roku zmieniły się wypłaty gotówki z bankomatów?

Tak. Euronet Polska wprowadził limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki kodem BLIK w swoich bankomatach i recyklerach.

