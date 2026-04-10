Seniorzy mogą zyskać więcej z ZUS. Wystarczy złożyć jeden wniosek

ZUS przypomina, że osoby, które mają już ustalone prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, w niektórych sytuacjach mogą wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia. Służy do tego wniosek ERPO. Po jego złożeniu Zakład sprawdzi, czy emeryturę lub rentę można podwyższyć. Jednocześnie ZUS wyraźnie zaznacza, że po takim przeliczeniu świadczenie nie może zostać obniżone.

Zakład wyjaśnia, że przeliczenie może być możliwe wtedy, gdy przy składaniu pierwotnego wniosku brakowało części dokumentów dotyczących okresów ubezpieczenia, gdy teraz można udokumentować zarobki sprzed przejścia na emeryturę lub rentę albo osiągane już po przyznaniu świadczenia, a także wtedy, gdy po uzyskaniu świadczenia senior nadal pracował albo opłacał składki na ubezpieczenie społeczne.

Przeliczenie emerytury ZUS zależy od zasad przyznania świadczenia

ZUS podkreśla, że możliwości ponownego ustalenia wysokości świadczenia są różne w zależności od tego, czy emerytura została przyznana według starych czy nowych zasad. W każdym przypadku przeliczenie odbywa się na wniosek złożony na formularzu ERPO, a ZUS może uwzględnić je od miesiąca, w którym taki wniosek wpłynął.

W przypadku świadczeń ustalonych według starych zasad albo rent z tytułu niezdolności do pracy możliwe jest między innymi doliczenie nieuwzględnionych wcześniej okresów składkowych. Jeśli senior dołączy nowe dowody potwierdzające takie okresy sprzed przyznania świadczenia, ZUS doliczy je do stażu. Za każdy miesiąc okresu składkowego doliczane jest 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Przeliczenie emerytury ZUS po pracy lub odnalezieniu dokumentów

Przeliczenie może też dotyczyć osób, które po przyznaniu świadczenia nadal pracowały i z tego tytułu podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Taki senior może wystąpić o doliczenie okresów składkowych. Wniosek o doliczenie okresu ubezpieczenia można złożyć po zakończeniu kwartału kalendarzowego, nie częściej niż raz w roku.

ZUS może też ponownie ustalić podstawę wymiaru świadczenia, jeśli emeryt lub rencista wskaże zarobki z wybranych lat, także przypadające po przyznaniu świadczenia, a nowy wskaźnik okaże się wyższy od dotychczasowego. W przypadku emerytur przyznanych według nowych zasad możliwe jest z kolei ponowne obliczenie świadczenia z uwzględnieniem składek zapisanych na koncie po przyznaniu emerytury lub nowych dowodów wpływających na kapitał początkowy.

Przeliczenie emerytury ZUS. Wniosek ERPO można złożyć online

Do wniosku ERPO trzeba dołączyć dokumenty, których wcześniej nie złożono, a które są potrzebne do ponownego obliczenia wysokości świadczenia. Mogą to być m.in. dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej czy osiągane wynagrodzenie.

ZUS poinformował 17 marca 2026 r., że w portalu eZUS pojawiła się elektroniczna wersja wniosku ERPO. Oznacza to, że formularz można teraz złożyć przez internet, bez drukowania, podpisywania i wysyłania pocztą albo wizyty w placówce. To ważna zmiana, bo ERPO należy do najczęściej składanych wniosków w ZUS. Co roku wpływa ponad 700 tys. takich dokumentów, a ponowne przeliczenie często prowadzi do podwyższenia emerytury lub renty.

