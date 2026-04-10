Zmiany na stacjach paliw od 13 kwietnia. Wiemy, co czeka kierowców

Mija drugi tydzień, w którym obowiązują – za sprawą pakietu “Ceny Paliw Niżej” (CPN) maksymalne ceny paliw na stacjach (ogłasza je Ministerstwo Energii). Eksperci e-petrol.pl podkreślają, że choć polscy kierowcy są chronieni pakietem i nie odczuwają drożyzny, to biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany na rynku globalnym trudno prognozować, że ceny będą się trwale obniżać. – To zależy przede wszystkim od dobrej woli wszystkich stron zaangażowanych w konflikt bliskowschodni, a zwłaszcza od tego, kiedy uda się przynajmniej częściowo odblokować tranzyt ropy i paliw przez cieśninę Ormuz – piszą analitycy.

Jeśli chodzi o hurtowe ceny paliw, to na przestrzeni ostatniego tygodnia wszystkie paliwa zanotowały obniżki. – Pb98 spadła o 83 zł/m sześc., Pb95 o 64,80 zł/m sześc., olej napędowy o 178,20 zł/m sześc., a olej opałowy o 133,20 zł/m sześc. Najsilniejsza korekta dotyczyła diesla – wyliczają eksperci.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia na rynku detalicznym. Między 1 a 8 kwietnia ceny wszystkich paliw wzrosły. Pb98 podrożała o 0,03 zł/l, podobnie jak popularna “95”. Diesel zdrożał aż 0,25 zł/l, z kolei autogaz (nie obejmuje go pakiet CPN) o 0,15 zł/l.

Ile kierowcy zapłacą w przyszłym tygodniu? Analitycy e-petrol przewidują, że w okresie 13-19 kwietnia br. może nastąpić lekka tendencja wzrostowa w części segmentów. Benzyna Pb98 powinna mieścić się w przedziale 6,70–6,79 zł/l, Pb95 może kosztować od 6,10 do 6,19 zł/l. W przypadku oleju napędowego przewiduje się ceny na poziomie 7,63–7,71 zł/l, a LPG może utrzymać się w przedziale 3,83–3,92 zł/l, co oznaczałoby umiarkowany wzrost. Przypomnijmy, że w tym tygodniu Ministerstwo Energii poinformowało, że na chwilę obecną nie jest przewidywane objęcie paliwa LPG rozwiązaniami analogicznymi do pakietu CPN.

Czytaj też:

Benzyna w dół, diesel w górę. Tyle kierowcy zapłacą w weekendCzytaj też:

Rząd przedłuży CPN? Minister finansów zabrał głos