Zapomniał o OC i dostał wezwanie na 9610 zł. Takie kary obowiązują w 2026 roku

Obowiązkowe ubezpieczenie OC w wielu przypadkach odnawia się automatycznie, dlatego część kierowców nie zwraca uwagi na datę końca polisy. Problem pojawia się wtedy, gdy automatyczne przedłużenie nie zadziała. W takiej sytuacji nawet krótka przerwa w ubezpieczeniu może oznaczać wysoką karę, a właściciel pojazdu może dostać wezwanie do zapłaty na kilka tysięcy złotych.

Początek 2026 roku przyniósł kolejne podwyżki takich opłat. Ich wysokość jest powiązana z płacą minimalną, która od 1 stycznia wzrosła z 4666 zł do 4806 zł brutto. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do wyliczenia kary za brak OC.

Kara za brak OC 2026. Tyle zapłacą właściciele pojazdów

Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu i długości przerwy w ubezpieczeniu. W przypadku samochodu osobowego maksymalna kara to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, dla ciężarówek, ciągników i autobusów – trzykrotność, a dla motocykli i innych pojazdów – jedna trzecia tej kwoty. Jeśli brak OC trwa do trzech dni, nalicza się 20 proc. maksymalnej kary, przy przerwie od 4 do 14 dni – 50 proc., a po przekroczeniu 14 dni – 100 proc.

Dla właścicieli samochodów osobowych oznacza to 1920 zł przy przerwie od 1 do 3 dni, 4810 zł przy braku OC od 4 do 14 dni i 9610 zł, jeśli polisy nie ma dłużej niż 14 dni. Motocykliści zapłacą odpowiednio 320 zł, 800 zł i 1600 zł. W przypadku samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów stawki wynoszą 2880 zł, 7210 zł oraz 14 420 zł.

Kara za brak OC 2026. UFG nie potrzebuje kontroli drogowej

Za egzekwowanie opłat odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kierowca nie musi zostać zatrzymany przez policję, by brak OC wyszedł na jaw. UFG samodzielnie weryfikuje swoje bazy i sprawdza ciągłość ubezpieczenia. Jeśli wykryje przerwę, może wystawić wezwanie do zapłaty.

Wielu właścicieli pojazdów zakłada, że skoro OC zwykle odnawia się samo, nie muszą niczego pilnować. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Automatyczne przedłużenie nie następuje wtedy, gdy kierowca kupił samochód i korzysta z polisy poprzedniego właściciela albo gdy nie opłacił w całości wcześniejszej składki.

Kara za brak OC 2026. Kiedy można uniknąć problemu z UFG

Jeśli wezwanie przyszło mimo posiadania ważnej polisy, trzeba przedstawić dowód, że ubezpieczenie rzeczywiście obowiązywało. Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel nie przekazał prawidłowo informacji o polisie i dlatego UFG uznał, że doszło do przerwy. W takiej sytuacji konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających aktywne OC.

Podobnie trzeba postąpić wtedy, gdy pojazd nie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia, na przykład został skradziony, albo gdy został sprzedany przed okresem wskazanym przez UFG. Wówczas należy okazać odpowiednie dokumenty, takie jak zgłoszenie kradzieży czy umowę sprzedaży oraz dowody potwierdzające ważność polisy do dnia zbycia auta.

Kara za brak OC 2026 a wysokość składki

Jeżeli kara została nałożona zasadnie, kierowca nie uniknie konsekwencji, ale może zwrócić się do UFG o rozłożenie należności na raty albo o jej pomniejszenie z uwagi na trudną sytuację finansową. To jedyna droga, by próbować złagodzić skutki przerwy w ubezpieczeniu.

Na wysokość samej składki OC wpływają m.in. wiek i doświadczenie kierowcy, miejsce zamieszkania, typ i model pojazdu, historia ubezpieczeniowa, przeznaczenie auta oraz forma płatności. Kierowcy młodsi i mniej doświadczeni zwykle płacą więcej, podobnie jak właściciele mocniejszych samochodów czy osób z historią kolizji.

