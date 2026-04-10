Wyniki losowania Eurojackpot. Polak zgarnął fortunę!

W piątek 10 kwietnia w losowaniu Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 1, 6, 11, 18, 48 oraz 10 i 12. W Polsce najwyższą wygraną jest wygrana czwartego stopnia, która wyniosła ponad 680 tys. zł. 26 kolejnych osób wzbogaciło się o blisko 1,8 tys. zł (wygrana piątego stopnia).

Wyniki losowania Eurojackpot z 10 kwietnia. Ile wynosi kumulacja?

Więcej szczęścia mieli gracze spoza granic Polski. Dwie osoby z Niemiec, dwie z Norwegii i po jednej z Chorwacji, Islandii i Szwecji wygrali po 134 tys. euro (wygrana trzeciego stopnia).

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek 14 kwietnia. Kumulacja wynosi 60 mln zł.

Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 r.

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

1 298 832,10 zł, 3 kwietnia, lotto.pl;

3 439 843,10 zł, 31 marca, Słupsk;

2 373 576,90 zł, 27 marca, Leśniakowizna;

1 556 851,40 zł, 20 marca, lotto.pl;

2 144 311,30 zł, 17 marca, Kożuchów;

750 563,30 zł, 13 marca, lotto.pl;

589 355,50 zł, 10 marca, Knyszyn;

647 069,50 zł, 6 marca, Pleszew;

310 149,90 zł, 27 lutego, Kutno;

310 149,90 zł, 27 lutego, Augustów;

310 149,90 zł, 27 lutego, Elbląg;

2 201 331,80, 24 lutego, Warszawa;

419 695,50, 20 lutego, Otwock;

419 695,50, 20 lutego, Łódź;

362 256,20, 17 lutego, Gdynia;

362 256,20, 17 lutego, Biała Podlaska;

694 151,90, 6 lutego, Zawiercie;

559 602,40, 3 lutego, Kraków;

1 725 564,80, 23 stycznia, Bytom;

1 725 564,80, 23 stycznia, Legnica;

698 985,80, 20 stycznia, Wójcin.

Eurojackpot to gra liczbowa, która została uruchomiona w marcu 2012 r. Po ponad pięciu latach na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze biorą udział gracze z kilkunastu europejskich krajów. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20:00.

Czytaj też:

13 mln zł to tylko początek. Tak Polacy wygrywają w EurojackpotCzytaj też:

Historyczna zmiana w Lotto. Gracze będą zaskoczeni