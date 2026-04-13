Nawet 8 tys. zł dla właścicieli domów. Rusza nowy program dopłat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział uruchomienie nowego programu wsparcia dla właścicieli domów. Chodzi o inicjatywę Mikroretencja, w ramach której będzie można uzyskać dotację na instalacje służące do zbierania i wykorzystywania deszczówki. Maksymalna kwota wsparcia ma wynieść 8 tys. zł.

Na realizację programu przeznaczono 173 mln zł. Jak przekazał NFOŚiGW, nabór wniosków ma ruszyć w drugim kwartale 2026 roku. W połowie marca fundusz zakończył już przyjmowanie wniosków od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po podpisaniu umów z NFOŚiGW będą organizować nabór dla mieszkańców poszczególnych województw.

Dofinansowanie do deszczówki. Tyle wyniesie wsparcie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFOŚiGW dotacja ma pokrywać do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Środki na realizację programu Mikroretencja będą pochodzić z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, czyli FEnIKS.

To oznacza, że właściciele nieruchomości będą mogli ubiegać się o zwrot dużej części wydatków poniesionych na inwestycję. Program ma wspierać systemy, które pozwolą na gromadzenie wód opadowych i ich późniejsze wykorzystanie na własnej posesji.

Dofinansowanie do deszczówki. Na co będzie można przeznaczyć pieniądze

Jak wskazał NFOŚiGW, dotacje będzie można wykorzystać między innymi na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie systemów do zbierania wód opadowych z dachów, chodników i podjazdów. Wsparcie obejmie także magazynowanie deszczówki w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności co najmniej 2 metrów sześciennych.

Pieniądze będzie można przeznaczyć również na instalację rozszczelnień powierzchni, studni chłonnych, drenaży, skrzynek rozsączających oraz otwartych zbiorników. Program obejmuje także wykorzystanie zebranej wody przy użyciu pomp czy zraszaczy.

Dofinansowanie do deszczówki. Jakie warunki trzeba spełnić

Fundusz podkreślił, że instalacje muszą być zaprojektowane tak, aby umożliwiały zbieranie deszczówki oraz jej wykorzystanie na terenie posesji. Założeniem programu jest, by nie było potrzeby odprowadzania tej wody do kanalizacji deszczowej, chyba że wystąpią sytuacje nagłe.

Program Mikroretencja jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami, współwłaścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości mieszkalnych. Co ważne, wsparcie ma obejmować wyłącznie inwestycje już zakończone, co oznacza zwrot kosztów wcześniej poniesionych przez inwestora.

Dofinansowanie do deszczówki. Nie każda inwestycja dostanie zwrot

NFOŚiGW zaznaczył, że dotacje będą obejmować inwestycje zakończone po 1 lipca 2024 roku. Jednocześnie wsparcie nie będzie przysługiwało na przedsięwzięcia, które zostały już dofinansowane ze środków wojewódzkich albo narodowych funduszy, w tym z programu „Moja Woda”.

To oznacza, że nowy program ma objąć konkretną grupę inwestycji i nie będzie można łączyć go z częścią wcześniejszych form pomocy. Dla wielu właścicieli domów Mikroretencja może jednak oznaczać szansę na odzyskanie nawet 8 tys. zł wydanych na system zbierania i wykorzystywania deszczówki.

Nawet 8 tys. zł za zbieranie deszczówki. Rusza nowy programCzytaj też:

Tego z deszczówką raczej nie rób w 2026. 10 tys. zł szybko zniknie