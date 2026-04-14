Fiskus czeka do 15 kwietnia. Opłata jest obowiązkowa

15 kwietnia upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za bieżący miesiąc. To istotna data dla tych podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, a więc przede wszystkim dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych. Właśnie te podmioty muszą regulować należności do 15. dnia każdego miesiąca.

Obowiązek ten dotyczy rat proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym także spółki bez osobowości prawnej, muszą pamiętać o regularnym wpłacaniu obu podatków w ustawowym terminie.

Podatek od nieruchomości i podatek leśny. Kogo dotyczą obowiązki

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek obejmuje właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych gruntów, a także posiadaczy nieruchomości lub ich części należących do Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, jeśli wynika to z umowy, innego tytułu prawnego albo z posiadania bez takiego tytułu.

Jeżeli nieruchomość pozostaje we współwłasności albo w posiadaniu kilku podmiotów, obowiązek podatkowy spoczywa solidarnie na wszystkich. W przypadku podatku leśnego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki bez osobowości prawnej, które są właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi albo posiadaczami lasów należących do Skarbu Państwa lub samorządu.

Podatek od nieruchomości i podatek leśny. Co podlega opodatkowaniu

Podatek od nieruchomości obejmuje grunty, budynki albo ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy pojawia się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca jego powstanie, na przykład zakup gruntu, budynku albo budowli.

Wysokość tego podatku nie jest jednak taka sama w całym kraju, ponieważ stawki ustalają rady gmin w swoich uchwałach. Ich maksymalne granice są co roku wyznaczane w obwieszczeniu ministra finansów i gospodarki. Wyższe stawki dotyczą gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą, dlatego przeznaczenie części mieszkania na firmę może oznaczać wyższy podatek. Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości do 31 stycznia każdego roku.

Podatek od nieruchomości i podatek leśny. Jak obliczana jest stawka

Podatek leśny dotyczy gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem tych, które zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Zgodnie z ustawą o podatku leśnym stawka za 1 hektar za rok podatkowy odpowiada równowartości pieniężnej 0,220 m3 drewna, obliczanej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2026 roku stawka podatku leśnego wynosi 61,90 zł za 1 ha lasu. Dla lasów położonych w rezerwatach przyrody i parkach narodowych stawka ta jest niższa o 50 proc. Osoby prawne muszą złożyć deklarację na podatek leśny do 15 stycznia danego roku podatkowego.

