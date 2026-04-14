Przełom w emeryturach coraz bliżej. Rząd szykuje zmianę

Rząd analizuje wprowadzenie emerytur stażowych, które mogłyby pozwolić na zakończenie aktywności zawodowej nawet kilka lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W proponowanym rozwiązaniu najważniejsze znaczenie miałby nie wiek, lecz długość okresu składkowego. Jeśli takie zmiany weszłyby w życie, mogłyby oznaczać duże przetasowanie w systemie emerytalnym i objąć bardzo szeroką grupę pracowników.

Temat wraca do publicznej debaty i wyraźnie przyspiesza. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad rozwiązaniem, które ma zmienić logikę przechodzenia na emeryturę. Jak wskazano, chodzi o odpowiedź na oczekiwania osób z długim stażem pracy, które często zaczynały pracę zawodową bardzo wcześnie, a mimo to dziś nie mogą liczyć na wcześniejsze świadczenie.

Emerytury stażowe mają zmienić zasady przechodzenia na świadczenie

Według pierwotnych założeń prawo do takiej emerytury mogłyby zyskać osoby z odpowiednio długim stażem. Mówi się o 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn. Do tego okresu miałyby być wliczane zarówno lata składkowe, jak i nieskładkowe, co zwiększałoby dostępność rozwiązania dla większej liczby pracowników.

Choć projekt przygotowywany wcześniej między innymi przez NSZZ „Solidarność” nie jest obecnie procedowany, rząd pracuje nad własnym wariantem przepisów. Dokument trafił już do Stałego Komitetu Rady Ministrów i znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. To oznacza, że temat wyszedł już poza etap samej koncepcji i przeszedł do bardziej zaawansowanych prac.

Emerytury stażowe mogą oznaczać nawet 7 lat pracy mniej

Najbardziej wyraźnym elementem proponowanych zmian jest możliwość przejścia na emeryturę nawet 7 lat wcześniej niż obecnie. W praktyce oznaczałoby to, że część kobiet mogłaby zakończyć pracę jeszcze przed ukończeniem 60 lat, a część mężczyzn znacznie przed 65. rokiem życia.

Dla osób pracujących fizycznie albo tych, które zaczęły aktywność zawodową bardzo wcześnie, byłaby to wyjątkowo istotna zmiana. Jednocześnie takie rozwiązanie oznaczałoby duże wyzwanie dla całego systemu, bo wcześniejsze wypłaty świadczeń mogłyby zwiększyć obciążenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytury stażowe a presja na cały system

W tym samym czasie system emerytalny mierzy się już z bieżącymi obciążeniami finansowymi. Marcowa waloryzacja świadczeń na poziomie 5,3 proc. podniosła emerytury milionom Polaków. Najniższa emerytura wzrosła do poziomu bliskiego 2 tys. zł brutto, a wyższe świadczenia również zostały odpowiednio zwiększone.

To jednak działanie krótkoterminowe. W dłuższej perspektywie najważniejsze pozostaje pytanie o wydolność systemu i jego zdolność do udźwignięcia nowych rozwiązań. Właśnie dlatego emerytury stażowe są dziś postrzegane nie tylko jako odpowiedź na potrzeby części pracowników, ale także jako decyzja o dużym znaczeniu finansowym i społecznym.

Emerytury stażowe to początek większej zmiany

Wprowadzenie emerytur stażowych może zostać odebrane jako element szerszej przebudowy systemu zabezpieczenia społecznego. Z jednej strony to próba odpowiedzi na oczekiwania osób z długim stażem zawodowym, z drugiej decyzja, która wymaga pogodzenia interesów pracowników, pracodawców i państwa.

Na razie jedno jest pewne: kierunek zmian został wyraźnie zarysowany, a dyskusja nad emeryturami stażowymi weszła w etap decyzyjny. To oznacza, że temat wcześniejszego przechodzenia na świadczenie nie jest już jedynie polityczną deklaracją, ale elementem realnie analizowanej reformy.

Zmiana wieku emerytalnego w Polsce? Nowa propozycja na stole

Chcesz 4 tys. zł emerytury? ZUS pokazuje, ile naprawdę trzeba dziś zarabiać