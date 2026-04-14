Resort bierze się za auta po leasingu. Nie unikniesz już PIT-u

Ministerstwo Finansów chce ograniczyć obecnie legalne rozwiązania związane z samochodami wykupionymi z leasingu. Dziś jednym ze sprawdzonych sposobów na uniknięcie PIT jest wykupienie auta z leasingu, a następnie przekazanie go w darowiźnie na przykład żonie albo dziecku. Resort zapowiada jednak zmianę tych zasad.

Jak wynika z przedstawionych planów, ministerstwo chce aż pięciokrotnie wydłużyć okres, po którym samochód poleasingowy będzie można sprzedać bez PIT. To oznacza, że popularny dziś mechanizm optymalizacji podatkowej może zostać mocno ograniczony.

Darowizna samochodu po leasingu pod lupą resortu

Pierwszą próbę uszczelnienia przepisów Ministerstwo Finansów podjęło już we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy resort chciał wydłużyć obecny okres z sześciu miesięcy do trzech lat. Chodziło o czas, po którym osoba obdarowana, na przykład żona, mogłaby sprzedać samochód bez konieczności płacenia PIT oraz podatku od spadków i darowizn.

Tamte zmiany nie zostały jednak uchwalone. Teraz ministerstwo wraca do sprawy i ponawia próbę zmodyfikowania przepisów. Tym razem planowane rozwiązania mają iść dalej niż poprzednio.

Darowizna samochodu po leasingu. Resort chce zaostrzyć przepisy

Z informacji wynika, że ministerstwo w jednym obszarze chce przepisy zaostrzyć i rozszerzyć, a w innym je złagodzić. To oznacza, że projekt nie ogranicza się wyłącznie do prostego wydłużenia terminu, ale ma wprowadzać także inne korekty w obecnych zasadach.

Najważniejsza zmiana dotyczy jednak samego okresu, po którym sprzedaż samochodu poleasingowego będzie możliwa bez PIT. Skoro resort chce wydłużyć ten czas aż pięciokrotnie, to dla wielu podatników może to oznaczać koniec dotychczas stosowanego sposobu rozliczania auta po leasingu.

Darowizna samochodu po leasingu. Eksperci mają zastrzeżenia

Propozycje resortu budzą już komentarze ekspertów. Jak wskazano, część z nich uważa, że planowane zmiany i tak są niewystarczające. Pojawiają się też opinie, że proponowane rozwiązania są wadliwe.

To pokazuje, że sprawa może jeszcze wywołać spór o ostateczny kształt nowych regulacji. Jedno jest jednak pewne: Ministerstwo Finansów ponownie chce zająć się darowizną samochodów po leasingu i utrudnić korzystanie z obecnej, w pełni legalnej optymalizacji podatkowej.

