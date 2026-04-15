Zaskoczenie podczas losowania Eurojackpot. Takiej sytuacji dawno nie było

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot zakończyło się sporą niespodzianką. Nie tylko nie rozbito kumulacji, ale nie padły żadne wygrane drugiego stopnia. Najwyższe odnotowane wygrane są bowiem trzeciego stopnia. W ścisłej czołówce na próżno też szukać Polaków. Może to za sprawą wylosowanej trzynastki?

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 14 kwietnia, podczas losowania nr 660 w Eurojackpot wylosowano liczby:

13, 22, 32, 46, 47 oraz 6 i 7.

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji. Najwyższe odnotowane wygrane są dopiero trzeciego stopnia. Trafią one do graczy z trzech państw – Niemiec, Norwegii i Węgier. Każdemu ze szczęśliwych graczy przypadnie nagroda warta 236 703,20 euro.

Wygrane w Polsce

Polacy tym razem nie mieli szczęścia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda piątego stopnia o wartości 25 865,20 zł. Przypadła ona w udziale dwudziestu pięciu graczom.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

52 wygrane szóstego stopnia po 699,20 zł

51 wygranych siódmego stopnia po 634,20 zł

785 wygranych ósmego stopnia po 108,90 zł

1117 wygranych dziewiątego stopnia po 89,30 zł

2257 wygranych dziesiątego stopnia po 82,10 zł

4395 wygranych jedenastego stopnia po 52,30 zł

16 949 wygranych dwunastego stopnia po 41,70 zł

Do wygrania 90 milionów złotych!

W puli czeka już okrągła suma – całe 90 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 17 kwietnia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu. Czy kumulacja będzie rozbita? Dowiemy się już w najbliższy piątek.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

