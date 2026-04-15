Zaskoczenie podczas losowania Eurojackpot. Takiej sytuacji dawno nie było

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot zakończyło się sporą niespodzianką. Nie tylko nie rozbito kumulacji, ale nie padły żadne wygrane drugiego stopnia. Najwyższe odnotowane wygrane są bowiem trzeciego stopnia. W ścisłej czołówce na próżno też szukać Polaków. Może to za sprawą wylosowanej trzynastki?
Jakie liczby wylosowano?
We wtorek, 14 kwietnia, podczas losowania nr 660 w Eurojackpot wylosowano liczby:
13, 22, 32, 46, 47 oraz 6 i 7.
Wyniki losowania w Europie
Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji. Najwyższe odnotowane wygrane są dopiero trzeciego stopnia. Trafią one do graczy z trzech państw – Niemiec, Norwegii i Węgier. Każdemu ze szczęśliwych graczy przypadnie nagroda warta 236 703,20 euro.
Wygrane w Polsce
Polacy tym razem nie mieli szczęścia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda piątego stopnia o wartości 25 865,20 zł. Przypadła ona w udziale dwudziestu pięciu graczom.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 52 wygrane szóstego stopnia po 699,20 zł
- 51 wygranych siódmego stopnia po 634,20 zł
- 785 wygranych ósmego stopnia po 108,90 zł
- 1117 wygranych dziewiątego stopnia po 89,30 zł
- 2257 wygranych dziesiątego stopnia po 82,10 zł
- 4395 wygranych jedenastego stopnia po 52,30 zł
- 16 949 wygranych dwunastego stopnia po 41,70 zł
Do wygrania 90 milionów złotych!
W puli czeka już okrągła suma – całe 90 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 17 kwietnia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu. Czy kumulacja będzie rozbita? Dowiemy się już w najbliższy piątek.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
