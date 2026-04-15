Mamy nowego milionera. Znów padła „szóstka”

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (14.04) znów powiększyło listę milionerów. Padła „szóstka” w Lotto Plus warta okrągły milion złotych. W dużym lotku tym razem bez głównej wygranej, podobnie jak w Mini Lotto.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Tym razem Lotto bez „szóstki”, ale gracze mają powody do zadowolenia. Wylosowano bowiem sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”:
Dodatkowe wygrane:
- 73 „piątki” – każda po 4685,80 zł
- 3487 „czwórek” – każda po 131,50 zł
- 66 424 „trójki” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus z „szóstką”
We wtorkowym losowaniu Lotto Plus znów sypnęło milionem. Padła „szóstka” i okrągły milion złotych ma nowego właściciela.
Dodatkowe wygrane:
- 64 „piątki” – każda po 3 500 zł
- 3026 „czwórek” – każda po 100 zł
- 53 430 „trójki” – każda po 10 zł
Mini Lotto bez happy endu
Graczom Mini Lotto tym razem również nie poszczęściło się z główną wygraną. Na pocieszenie sporo wygranych „czwórek” i „trójek”.
Dodatkowe wygrane:
- 216 „czwórek” – każda po 1696,10 zł
- 8269 „trójek” – każda po 66,50 zł
Wyniki Lotto – 14.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7339, które odbyło się 14 kwietnia 2026 roku, to:
3, 12, 14, 17, 47, 49
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 14.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7339 z 14 kwietnia 2026 roku to:
3, 7, 17, 20, 26, 43
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 14.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7289, które odbyło się 14 kwietnia 2026 roku, to:
1, 14, 18, 28, 41
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Wtorkowa wygrana (24.03) zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł ląduje bowiem w pierwszej piątce. Tak teraz wygląda TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
