Mamy nowego milionera. Znów padła „szóstka”

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (14.04) znów powiększyło listę milionerów. Padła „szóstka” w Lotto Plus warta okrągły milion złotych. W dużym lotku tym razem bez głównej wygranej, podobnie jak w Mini Lotto.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Tym razem Lotto bez „szóstki”, ale gracze mają powody do zadowolenia. Wylosowano bowiem sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”:

Dodatkowe wygrane:

73 „piątki” – każda po 4685,80 zł

3487 „czwórek” – każda po 131,50 zł

66 424 „trójki” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus z „szóstką”

We wtorkowym losowaniu Lotto Plus znów sypnęło milionem. Padła „szóstka” i okrągły milion złotych ma nowego właściciela.

Dodatkowe wygrane:

64 „piątki” – każda po 3 500 zł

3026 „czwórek” – każda po 100 zł

53 430 „trójki” – każda po 10 zł

Mini Lotto bez happy endu

Graczom Mini Lotto tym razem również nie poszczęściło się z główną wygraną. Na pocieszenie sporo wygranych „czwórek” i „trójek”.

Dodatkowe wygrane:

216 „czwórek” – każda po 1696,10 zł

8269 „trójek” – każda po 66,50 zł

Wyniki Lotto – 14.04.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7339, które odbyło się 14 kwietnia 2026 roku, to:

3, 12, 14, 17, 47, 49

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 14.04.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7339 z 14 kwietnia 2026 roku to:

3, 7, 17, 20, 26, 43

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 14.04.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7289, które odbyło się 14 kwietnia 2026 roku, to:

1, 14, 18, 28, 41

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Wtorkowa wygrana (24.03) zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł ląduje bowiem w pierwszej piątce. Tak teraz wygląda TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

