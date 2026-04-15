Nowy pomysł dla emerytów. PIT miałby zniknąć dla części seniorów

W Polsce trwają prace nad zmianami podatkowymi, które mogą wpłynąć zarówno na rodziny, jak i na seniorów. W Sejmie procedowany jest projekt ustawy przewidujący tzw. zerowy PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. W tym samym czasie w Senacie pojawiła się petycja, która zakłada podobne rozwiązanie także dla części emerytów.

Obecnie emeryci i renciści pobierający świadczenia do 2500 zł miesięcznie nie płacą podatku dochodowego. Takie zasady obowiązują od 2022 roku. Jeśli jednak emerytura przekracza ten poziom, senior musi odprowadzać 12 proc. PIT od nadwyżki ponad 2500 zł. Dodatkowo od każdego świadczenia potrącana jest 9-procentowa składka zdrowotna.

Emerytury bez podatku. Jak wygląda obecny system

Wysokość emerytur zmienia się co roku wraz z waloryzacją. Po podwyżce obowiązującej od 1 marca 2026 roku najniższa gwarantowana emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Oznacza to wzrost o 99,58 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Waloryzacja została ustalona według wskaźnika 105,3 proc.

Równolegle w Sejmie na pierwsze czytanie czeka projekt ustawy przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zakłada on wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Dokument został podpisany 8 sierpnia 2025 roku i kilka dni później trafił do parlamentu.

Emerytury bez podatku a projekt dla rodzin

Według informacji przekazanych przez Kancelarię Prezydenta, wprowadzenie takiej ulgi mogłoby sprawić, że w budżecie przeciętnej rodziny zostawałoby nawet około 1000 zł miesięcznie więcej. Projekt przewiduje podniesienie kwoty zmniejszającej podatek z obecnych 3600 zł do 16 800 zł. Jednocześnie próg podatkowy dla stawki 32 proc. miałby wzrosnąć ze 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Z proponowanego rozwiązania mogłyby korzystać rodziny mające co najmniej dwoje dzieci, zarówno małoletnich, jak i uczących się do 25. roku życia. Ulga miałaby objąć także opiekunów prawnych, rodziny zastępcze oraz osoby płacące alimenty na dzieci spełniające określone warunki. Projekt wyklucza jednak osoby bez dzieci, podatników wychowujących tylko jedno dziecko oraz osoby rozliczające się podatkiem liniowym.

Emerytury bez podatku. Senat rozważa podobne rozwiązanie dla seniorów

W Senacie pojawiła się petycja, która proponuje objęcie podobnym zwolnieniem z PIT także emerytów. Chodzi o seniorów, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci. Autor petycji argumentuje, że obecny projekt pomija osoby starsze, które wcześniej ponosiły koszty wychowania i edukacji dzieci, często bez wsparcia państwa.

Propozycja zakłada, że ulga mogłaby objąć emerytów spełniających określone warunki. Jednym z nich miałoby być wychowanie co najmniej dwójki dzieci, które zdobyły wykształcenie w Polsce oraz pracują i płacą podatki w kraju.

Emerytury bez podatku. Na razie to dopiero początek drogi

Autor petycji wskazał także możliwe źródło finansowania takiego rozwiązania. Jego zdaniem środki na zwolnienie emerytów z podatku mogłyby pochodzić ze zmian w systemie opodatkowania rolników. W ocenie wnioskodawcy obecny model podatków i składek w rolnictwie jest znacznie mniej obciążający niż w innych sektorach gospodarki.

Petycja została skierowana do Komisji Petycji Senatu 28 sierpnia 2025 roku. Jej rozpatrzenie zaplanowano na 3 marca 2026 roku. Dokument trafił również do Prezydenta RP i został przekazany do analizy w Kancelarii Prezydenta. Na obecnym etapie nie oznacza to jeszcze zmiany przepisów, ale jeśli propozycja zyska poparcie senatorów i przejdzie do dalszych prac legislacyjnych, w przyszłości może doprowadzić do zmian w opodatkowaniu emerytur.

