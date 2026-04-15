Nawet 9,3 tys. zł na rękę po liceum. Policja w Warszawie kusi młodych rekordową pensją

Na ekranach w warszawskim metrze pojawiły się ogłoszenia o pracy w policji, które od razu zwracają uwagę wysokością wynagrodzenia. Z przekazu wynika, że nowi funkcjonariusze oddziałów prewencji mogą otrzymać nawet 9,3 tys. zł netto. Taka oferta ma pomóc w rozwiązaniu problemu wakatów w stołecznym garnizonie.

Przez lata Komenda Stołeczna Policji mierzyła się z bardzo trudną sytuacją kadrową. Wysokie koszty życia w Warszawie sprawiały, że służba była mało konkurencyjna wobec ofert z sektora prywatnego. Związkowcy podkreślają, że chętnych nie brakowało, ale problemem pozostawało utrzymanie się w stolicy za wcześniejsze uposażenie.

Zarobki policjantów w Warszawie robią dziś największe wrażenie

Kwota 9,3 tys. zł na rękę nie oznacza jednak jednolitej pensji zasadniczej. To suma kilku składników, z których część została niedawno wprowadzona albo podniesiona. Kluczowe znaczenie ma też wiek kandydata, bo taka wypłata dotyczy osób przed 26. rokiem życia, które korzystają ze zwolnienia z PIT dla młodych.

Na wynagrodzenie młodego policjanta składa się uposażenie zasadnicze w wysokości 6360 zł wraz z dodatkiem za stopień. Tę część funkcjonariusz dostaje po ukończeniu półrocznego szkolenia podstawowego. Do tego dochodzi dodatek mieszkaniowy wynoszący 1,8 tys. zł, wprowadzony po to, by zachęcić do służby osoby spoza Warszawy.

Zarobki policjantów w Warszawie to także system dodatków

Kolejnym elementem jest dodatek stołeczny w wysokości 600 zł, który ma rekompensować wyższe koszty życia w stolicy. Funkcjonariusze pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji mogą liczyć również na dodatkowe 500 zł związane ze specyfiką tej pracy, obejmującej między innymi zabezpieczanie zgromadzeń i imprez masowych.

Porównanie obecnych stawek z wcześniejszymi latami pokazuje wyraźny wzrost płac. Jeszcze w 2019 roku początkujący kursant otrzymywał około 2,7 tys. zł netto. W 2021 roku, po protestach i zmianach ustawowych, kwota wzrosła do mniej więcej 4 tys. zł netto. Obecna oferta oznacza więc ponad dwukrotny wzrost realnych dochodów w ciągu kilku lat.

Zarobki policjantów w Warszawie mają zatrzymać kryzys kadrowy

Policja stara się dziś pokazać służbę jako stabilną i dobrze opłacaną ścieżkę zawodową, dostępną także dla absolwentów szkół średnich. Do rozpoczęcia kariery wystarczy matura, co ma zwiększyć zainteresowanie wśród młodych osób. Jednocześnie eksperci przypominają, że praca funkcjonariusza wiąże się z dużym stresem i silnym obciążeniem psychicznym, szczególnie u najmłodszych policjantów.

Mimo tych wyzwań formacja podaje, że w ostatnim półroczu przyjęła do służby 15 tys. nowych funkcjonariuszy. W Komendzie Stołecznej nadal jest sporo wakatów, ale według oficjalnych informacji liczba podań o przyjęcie systematycznie rośnie. Związkowcy zaznaczają jednak, że efekty na ulicach Warszawy będą widoczne dopiero za kilka miesięcy, bo nowi policjanci muszą najpierw przejść sześciomiesięczne szkolenie i trzymiesięczny staż.

Czytaj też:

Wielka akcja policji w całej Polsce. Ci kierowcy mogą stracić prawo jazdy