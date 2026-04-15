Nowe monety NBP przyciągają uwagę formą i ceną. Jedna wygląda jak sztabka złota

Narodowy Bank Polski rozpoczął sprzedaż nowych monet kolekcjonerskich. Emisja w ramach serii „Niezależny bank centralny” wyróżnia się nie tylko tematem, którym są rezerwy złota NBP, ale także samą formą przygotowanych egzemplarzy. To jedna z bardziej nietypowych premier kolekcjonerskich ostatnich miesięcy.

Najbardziej uwagę przyciąga złota moneta o nominale 500 zł. Została wykonana z czystego złota próby 999,9, waży 31,10 g i ma wymiary 35,00 x 10,0 x 4,8 mm. Jej wygląd przypomina niewielką sztabkę złota. Nakład ustalono na 1000 sztuk, a cena emisyjna wynosi 22 tys. zł.

Monety kolekcjonerskie NBP z ceną znacznie wyższą od wartości kruszcu

W przypadku złotej emisji cena obejmuje zarówno wartość zawartego w niej metalu, jak i premię kolekcjonerską. Jak wskazano, sam koszt złota użytego do wybicia monety to obecnie około 17,3 tys. zł. Reszta ceny wynika z wyjątkowego charakteru emisji oraz jej ograniczonego nakładu.

Drugą nowością jest srebrna moneta o nominale 100 zł. Ma kształt cylindryczny i z wyglądu przypomina skarbonkę. Waży 311 g, co odpowiada blisko 10 uncjom trojańskim czystego srebra próby 999. Cena emisyjna tej monety została ustalona na 9500 zł.

Monety kolekcjonerskie NBP w złocie i srebrze mają nietypową formę

W przypadku srebrnej emisji również zwraca uwagę wysoka premia kolekcjonerska. Giełdowa cena srebra to obecnie około 283 zł za uncję, natomiast po doliczeniu kosztów bicia, marż i podatku VAT srebrne monety bulionowe w Polsce można kupić za około 370 zł za sztukę. Przy tej emisji to właśnie premia kolekcjonerska stanowi znaczną część końcowej ceny.

NBP poinformował, że złotą monetę o nominale 500 zł można kupić we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner za 22 tys. zł. Srebrna moneta o nominale 100 zł jest dostępna w cenie 9500 zł we wszystkich Oddziałach Okręgowych banku.

Monety kolekcjonerskie NBP wpisują się w promocję rezerw złota

Emisja nowych monet jest częścią działań wizerunkowych Narodowego Banku Polskiego, który od dłuższego czasu podkreśla skalę swoich zakupów złota. Jak wynika z przytoczonych wyliczeń, tylko w marcu NBP miał dokupić niemal 13 ton kruszcu, a łączne rezerwy złota Polski mają sięgać około 583 ton. W styczniu 2026 r. bank centralny informował też o planie zwiększenia rezerw do 700 ton.

NBP podkreśla, że polskie złoto jest przechowywane w skarbcach Banku Anglii w Londynie, Systemu Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz samego Narodowego Banku Polskiego. Taka dywersyfikacja ma ograniczać ryzyko geopolityczne i zmniejszać zagrożenie utraty zasobów albo ograniczenia możliwości dysponowania nimi.

Monety kolekcjonerskie NBP pokazują znaczenie złota dla banku centralnego

Z informacji przytoczonych przy emisji wynika, że w 2025 roku NBP był największym pojedynczym nabywcą złota na świecie, powiększając rezerwy o blisko 102 tony. Rok wcześniej dokupił prawie 90 ton, a w 2023 roku ponad 130 ton. Oznacza to, że przez ostatnie trzy lata polskie zasoby złota wzrosły łącznie o 321,55 ton.

NBP zaznacza, że złoto od wieków jest postrzegane jako trwały i atrakcyjny sposób przechowywania wartości. Bank centralny podkreśla jego odporność na korozję, trwałość, niską zależność od koniunktury gospodarczej oraz stosunkowo niską korelację z innymi aktywami, zwłaszcza z dolarem amerykańskim. Właśnie dlatego kruszec jest przez bank traktowany jako ważny element długoterminowego i zrównoważonego portfela rezerw.

