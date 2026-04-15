Nowa funkcja w mObywatelu. Wielu Polaków odetchnie z ulgą

Aplikacja mObywatel zyskała nowe funkcje, które z całą pewnością ułatwią życie rodzicom. Od środy, 15 kwietnia, możliwe jest złożenie wniosku o paszport dla dziecka do 12. roku życia bez konieczności wizyty w urzędzie.
– Nie musisz iść do urzędu czy drukować specjalnego formularza, żeby wysłać wniosek o paszport dla swojego dziecka lub podopiecznego do 12. roku życia. Teraz załatwisz to szybko i wygodnie w swoim telefonie – czytamy w wydanym komunikacie.
Co ważne, wniosek wysłany przez aplikację jest tak samo ważny jak ten złożony przez formularz na stronie internetowej gov.pl.
Nowości w aplikacji mObywatel
Nowe rozwiązania w mObywatelu obejmują trzy kluczowe usługi związane z dokumentami dla najmłodszych.
W aplikacji można teraz:
- złożyć wniosek o paszport dla dziecka do 12. roku życia,
- wyrazić zgodę drugiego rodzica lub opiekuna,
- zarządzać wcześniej udzielonymi zgodami.
Jak wygląda procedura złożenia wniosku o paszport?
Złożenie wniosku zostało uproszczone dzięki automatycznemu pobieraniu danych z rejestrów państwowych.
– Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. Należy na tym etapie wskazać, którego dziecka dotyczy wniosek. W przypadku opiekuna lub kuratora w usłudze pojawia się miejsce na załączniki, które dokumentują prawo do opieki nad dzieckiem – wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.
Aby skorzystać z usługi, trzeba spełnić kilka warunków:
- posiadać aktualną wersję aplikacji mObywatel,
- mieć profil zaufany do podpisania wniosku,
- korzystać ze skrzynki e-Doręczeń.
Użytkownik może także dodać zdjęcie paszportowe, wskazać miejsce odbioru dokumentu oraz dołączyć wymagane załączniki.
– Aktualnie pracujemy nad tym, by za wydanie paszportu można było płacić przez mObywatela za pomocą ePłatności. Zanim taka możliwość się pojawi, za wydanie paszportu możesz zapłacić wyłącznie poza aplikacją – czytamy w komunikacie.
W przypadku dokumentu, jakim jest paszport dla dziecka, konieczna jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna. Teraz również tę formalność można załatwić w aplikacji. Co ważne, zgoda może zostać udzielona zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po nim.
Kolejne udogodnienia w aplikacji
Nowością jest także możliwość zarządzania zgodami – użytkownik może je przeglądać i w razie potrzeby wycofać. To rozwiązanie obejmuje nie tylko zgody udzielone w aplikacji, ale również te złożone wcześniej w urzędzie lub przez internet.
Wprowadzone zmiany to kolejny przykład rozwoju mObywatela, z którego korzysta już ponad 11 milionów użytkowników.
