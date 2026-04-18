To nie żart. Biedronka odpowiedzialna za poziom inflacji w Polsce
Logo sieci sklepów Biedronka Źródło: Jowita Flankowska
Naukowcy sprawdzili, jak sieć dyskontów Biedronka realnie wpływa na całą polską gospodarkę. Wnioski są bardziej niż zaskakujące.

Inflacja to inaczej poziom wrostu cen. Ekonomiści liczą starannie ten wskaźnik co miesiąc, chociaż Polacy – zwłaszcza podczas spożywczych zakupów – dobrze widzą co i o ile jest droższe. Okazuje się, że wpływ na poziom inflacji mają duże sieci dyskontów, z których Polacy chętnie korzystają.

Naukowcy z ośrodka badawczego GRAPE (Group for Research in Applied Economics), dostali dostęp do danych o sprzedaży asortymentu, cenach, kosztach i poziomie zatrudnienia ze wszystkich sklepów sieci Biedronka. Na tej podstawie ustalili realny wpływ portugalskiego dyskontu na polską gospodarkę.

Portugalska sieć to największy pracodawca w polskim handlu

Sytuację, w której tak duża sieć sklepów pozwala zajrzeć w swoje dane finansowe i ekonomiczne prof. Joanna Tyrowicz, współzałożycielka GRAPE, nazwała wyjątkową i to w skali międzynarodowej, a nie tylko polskiej. Z usług tej sieci sklepów codziennie korzysta w Polsce około 6 mln osób. Biedronki są częścią krajobrazu w ponad 1,3 tysięcy polskich miejscowościach – i to od 30 lat.

Pierwszy sklep sieci Biedronka w Polsce został otwarty 4 kwietnia 1995 roku w Poznaniu przy ul. Newtona. Pomysłodawcą był Mariusz Świtalski, właściciel sieci hurtowni Elektromis. W ciągu pierwszych dwóch lat działalności sieć miała już 210 placówek i Świtalski postanowił wtedy sprzedać biznes portugalskiej firmie Jeronimo Martins, która zarządza Biedronką. Obecnie sieć posiada około 4 tys. sklepów w Polsce.

To także największy pracodawca w polskim handlu – co siódmy pracownik handlu detalicznego zatrudniony jest właśnie w tej sieci, a łączna skala zatrudnienia w Biedronkach przekracza 88 tys. osób.

Jak podał Business Insider, od stycznia 2026 roku sprzedawcy-kasjerzy oraz sprzedawcy lady tradycyjnej mogli w Biedronce liczyć na zarobki od 5300 zł do 5650 zł brutto miesięcznie. Teraz maksymalne wynagrodzenie dla pełnego etatu na tym stanowisku to 5800 zł brutto miesięcznie. Starszy sprzedawca-kasjer może zarobić więcej, bo maksymalnie 6120 zł. Maksymalne wynagrodzenie magazyniera to 8260 zł.

Biedronka hamuje inflację w Polsce

Okazuje się, że duże handlowe przedsiębiorstwo o takiej skali jak Biedronka może działać jak hamulec dla całego rynku – wynika z badania GRAPE. Z raportu wynika także, że ceny w Biedronce rosły w ostatniej dekadzie nawet o około 25 punktów procentowych wolniej niż ogólny wskaźnik inflacji.

Raport wskazuje, że w latach 2015–2024 żywność w Biedronkach drożała średnio o około 0,6 punktu procentowego rocznie wolniej niż w całej gospodarce.

– To nie przypadek, że analiza danych potwierdza, iż nasza sieć utrzymuje najniższe ceny w długim okresie niemal we wszystkich kategoriach produktów — podkreślał na łamach „Faktu” Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. korporacyjnych w Biedronce. A miliony przeprowadzanych codziennie transakcji wpływają na cały łańcuch gospodarczy — od producentów przez logistykę po dostawców.

W latach 2012–2024 Biedronka stworzyła stworzyła w Polsce około 65 tys. miejsc pracy i zapłaciła około 7,2 mld zł podatku CIT. To jeden z najwyższych wyników wśród firm działających w Polsce.

