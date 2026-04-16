Ważna zmiana w 800 plus coraz bliżej. Rząd chce uprościć zasady dla milionów rodzin

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmiany w programie 800 plus. Zgodnie z założeniami od 1 czerwca 2027 r. mają zacząć obowiązywać nowe reguły, które uproszczą sposób przyznawania świadczenia. Najważniejsza zmiana ma polegać na automatycznym odnawianiu prawa do 800 plus na kolejny okres świadczeniowy.

Program obejmuje miliony polskich rodzin, dlatego każda zapowiedź zmian budzi duże zainteresowanie. Resort chce, aby prawo do świadczenia było corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Dla rodziców i opiekunów oznaczałoby to koniec konieczności składania wniosku przy każdym kolejnym okresie świadczeniowym.

Zmiany w 800 plus mają znieść coroczne składanie wniosków

Zgodnie z założeniami rodzic albo opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko. Taka sytuacja miałaby dotyczyć między innymi narodzin dziecka albo powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy. Po pierwszym zgłoszeniu świadczenie miałoby być odnawiane automatycznie.

Jednocześnie pozostawiona ma zostać możliwość modyfikacji danych we wniosku, jeśli zmieni się sytuacja rodzinna. Jeżeli jednak nic się nie zmieni, ZUS ma odnawiać prawo do świadczenia na podstawie już posiadanych informacji. To właśnie taki model ma uprościć obsługę programu i zmniejszyć liczbę formalności po stronie rodzin.

Zmiany w 800 plus są już w planie prac rządu

Założenia projektu zostały już opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2026 r. Oznacza to, że gotowy projekt ustawy powinien zostać przedstawiony między kwietniem a czerwcem.

Resort wskazuje jednak, że wprowadzenie nowych zasad wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych ZUS. Właśnie dlatego potrzebne będzie odpowiednie vacatio legis, które da Zakładowi czas na przygotowanie i wdrożenie zmian technicznych związanych z obsługą świadczenia.

Zmiany w 800 plus mają wejść od 1 czerwca 2027 r.

Z tego powodu jako realny termin wejścia nowych rozwiązań wskazano okres świadczeniowy 2027/2028, rozpoczynający się 1 czerwca 2027 r. To wtedy automatyczne odnawianie prawa do świadczenia miałoby zacząć działać w praktyce.

Nowelizacja ma też doprecyzować katalog osób uprawnionych do otrzymywania 800 plus. Chodzi o umożliwienie pobierania świadczenia osobom sprawującym na podstawie orzeczenia sądu tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. Resort podkreśla, że takie rozwiązanie było postulowane przez Rzecznika Praw Dziecka.

Zmiany w 800 plus mają uprościć system i obniżyć koszty

Ministerstwo zaznacza, że projekt wpisuje się w deregulacyjny kierunek ograniczania zbędnych obowiązków administracyjnych nakładanych na obywateli. Jednocześnie ma zwiększyć efektywność obsługi świadczenia po stronie administracji publicznej, w szczególności ZUS, dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów.

Równolegle rodzice i opiekunowie muszą pamiętać o obecnych terminach. Aby zachować ciągłość wypłat 800 plus na nowy okres świadczeniowy, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia. Złożenie dokumentów do tego dnia gwarantuje, że wypłata za czerwiec trafi na konto najpóźniej do 30 czerwca.

