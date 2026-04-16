Duże zmiany w e-Urzędzie Skarbowym. Te nowe formularze mogą ułatwić życie

Ministerstwo Finansów poinformowało o nowych funkcjach dostępnych w serwisie e-Urząd Skarbowy. Zmiany mają ułatwić podatnikom załatwianie spraw przez internet i skrócić czas obsługi. Wśród nowości znalazły się kolejne formularze, które mogą okazać się szczególnie ważne dla przedsiębiorców.

Serwis e-Urząd Skarbowy działa na stronie podatki.gov.pl i jest dostępny również w wersji mobilnej na smartfonach. Umożliwia klientom Krajowej Administracji Skarbowej szybkie i kompleksowe załatwianie spraw podatkowych online o dowolnej porze dnia i tygodnia.

e-Urząd Skarbowy nowe usługi. Pojawiły się kolejne formularze

Jak podkreśla Krajowa Administracja Skarbowa, nowe dokumenty mają formę prostych kreatorów, które prowadzą użytkownika krok po kroku. Obowiązkowe pola zostały wyraźnie oznaczone, co ma ułatwić wypełnianie wniosków i ograniczyć ryzyko błędów.

W serwisie pojawił się między innymi wniosek o interpretację indywidualną. Dokument można złożyć z poziomu konta osoby fizycznej albo organizacji. Trafia on do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i pozwala uzyskać oficjalne wyjaśnienie, jak stosować przepisy podatkowe w konkretnej sytuacji.

e-Urząd Skarbowy nowe usługi. Te sprawy załatwią też przedsiębiorcy

Drugą nowością jest wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej. Ten formularz także udostępniono zarówno osobom fizycznym, jak i organizacjom. Umożliwia on uzyskanie potwierdzenia rezydencji podatkowej potrzebnego między innymi przy rozliczeniach międzynarodowych lub stosowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do serwisu dodano również oświadczenie o wyborze albo zmianie formy opodatkowania. Ten formularz jest dostępny wyłącznie z konta osoby fizycznej i został przygotowany dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, także w formie spółki. Ma on ułatwiać zmianę albo wybór sposobu opodatkowania.

e-Urząd Skarbowy nowe usługi. KAS dodała też nową funkcjonalność

Oprócz formularzy uruchomiono również dodatkową usługę dla przedsiębiorców. Pozwala ona szybko sprawdzić formę opodatkowania zarejestrowaną w bazie KAS dla prowadzonej działalności gospodarczej za lata 2025 i 2026.

Nowa funkcjonalność znajduje się w sekcji „Twoje dane”. Umożliwia nie tylko sprawdzenie aktualnej informacji, ale także bezpośrednie przejście do formularza zmiany formy opodatkowania. To oznacza, że e-Urząd Skarbowy ma stać się jeszcze bardziej praktycznym narzędziem do codziennego załatwiania spraw podatkowych online.

