Rekord w PPK stał się faktem. Nowe dane pokazują wyraźną zmianę po marcu

Pracownicze Plany Kapitałowe odnotowały w kwietniu rekordowy wzrost wartości aktywów netto. Po spadku zanotowanym pod koniec marca sytuacja wyraźnie się odwróciła. Nowe dane pokazują, że w pierwszej połowie miesiąca wartość środków zgromadzonych w PPK osiągnęła najwyższy dotąd poziom.

Jeszcze na koniec marca wartość aktywów netto w PPK wynosiła około 46,9 mld zł. Był to wynik niższy o 3,2 proc. w porównaniu z lutym. W kwietniu nastąpiło jednak wyraźne odbicie, a poziom aktywów szybko wzrósł do nowego rekordu.

Rekord PPK padł już w pierwszej połowie kwietnia

Jak wynika z przytoczonych danych, w pierwszej połowie kwietnia wartość aktywów netto osiągnęła poziom 49,77 mld zł. To najwyższy wynik od początku funkcjonowania programu. Na ten rezultat złożyły się zarówno wpłaty uczestników, jak i środki pochodzące od pracodawców oraz państwa.

Z całej tej kwoty 4,13 mld zł stanowiły dopłaty państwa. Wpłaty uczestników sięgnęły 25,9 mld zł, a wpłaty pracodawców wyniosły 19,75 mld zł. Jednocześnie podkreślono, że mimo spadku wartości aktywów w marcu nie doszło do wzrostu wypłat z PPK.

Rekord PPK pokazuje skalę zainteresowania programem

Obecnie funkcjonuje 5,34 mln aktywnych rachunków PPK. Liczba aktywnych uczestników programu wynosi 4,3 mln. Najwyższa partycypacja występuje w największych ośrodkach miejskich, gdzie sięga niemal 90 proc.

To pokazuje, że program nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Wzrost wartości aktywów netto w kwietniu tylko wzmacnia obraz PPK jako rozwiązania, które przyciąga coraz większą uwagę uczestników i gromadzi coraz większy kapitał.

Rekord PPK a zyski uczestników programu

Z danych wynika również, że osoby uczestniczące w PPK od początku osiągają wyraźne korzyści z inwestowania. Przeciętnie uczestnicy programu zyskują od 137 do 203 proc. tego, co sami wpłacili. Ostateczny poziom zależy od Funduszu Zdefiniowanej Daty, do którego zostali przypisani.

Nowy rekord aktywów netto pokazuje więc nie tylko wzrost skali programu, ale także utrzymujące się zainteresowanie długoterminowym oszczędzaniem w tej formule. Po słabszym marcu kwiecień przyniósł bardzo mocne odbicie i kolejny ważny sygnał dla uczestników PPK.

Czytaj też:

Więcej pieniędzy z PPK. Nowa propozycja może zmienić zasadyCzytaj też:

Uczestnicy PPK lada moment dostaną pieniądze. Jest kluczowy warunek