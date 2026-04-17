Gotówka wraca do gry? Posłowie chcą dużej zmiany w limitach płatności

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji, który zakłada podniesienie limitu płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 000 zł do 25 000 zł. Propozycję przygotowali posłowie klubu Centrum. Równolegle zapowiedziano także projekt uchwały, w której Sejm miałby opowiedzieć się za utrzymaniem, wspieraniem i ochroną prawną obrotu gotówkowego w Polsce.

Projekt dotyczy zmian w ustawie Prawo przedsiębiorców oraz w ustawie o podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu autorzy wskazali, że celem nowelizacji jest urealnienie obecnego progu, który obowiązuje od 2018 roku i od tamtej pory nie został zmieniony.

Limit płatności gotówkowych ma wzrosnąć po latach bez zmian

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że od 2018 roku gospodarka doświadczyła silnych zjawisk inflacyjnych. Ich zdaniem obecne 15 tys. zł ma dziś znacznie mniejszą realną wartość niż w chwili wprowadzenia tego limitu. Jak podkreślono, za tę kwotę można obecnie kupić jedynie ułamek tych samych dóbr, które były dostępne kilka lat temu.

Według wyliczeń przedstawionych w projekcie skumulowany wzrost cen w latach 2018–2026 wynosi około 60 proc. Oznacza to, że realna wartość dotychczasowego limitu spadła do około 23 961 zł. Właśnie dlatego autorzy uznali, że merytorycznie uzasadnione jest ustalenie nowej granicy na poziomie 25 000 zł.

Limit płatności gotówkowych a bariery dla najmniejszych firm

Zdaniem projektodawców podniesienie progu ma być także elementem przywrócenia proporcjonalności w przepisach. Posłowie przekonują, że obecne regulacje tworzą nieproporcjonalną barierę dla rozwoju najmniejszych przedsiębiorstw i zbyt mocno ograniczają swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu wskazano również, że obecny limit prowadzi do nadmiernej formalizacji obrotu gospodarczego. Ma też zwiększać koszty transakcyjne firm i rozszerzać zakres sankcji podatkowych, między innymi w podatkach dochodowych i VAT, także na operacje o stosunkowo niewielkiej wartości ekonomicznej.

Limit płatności gotówkowych ma się zmienić od 2027 roku

Projekt przewiduje także przepis przejściowy. Zgodnie z nim nowe regulacje miałyby być stosowane do płatności dokonywanych po wejściu ustawy w życie, niezależnie od tego, kiedy została zawarta umowa. Ma to ograniczyć ewentualne spory interpretacyjne dotyczące długoterminowych kontraktów.

Z oceny skutków regulacji wynika, że zmiana mogłaby obniżyć koszty obsługi bankowej przedsiębiorstw oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne, przy jednoczesnym neutralnym wpływie na dochody sektora finansów publicznych. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Limit płatności gotówkowych to niejedyna propozycja posłów

Posłowie klubu Centrum zapowiedzieli również projekt uchwały, w którym Sejm miałby opowiedzieć się za utrzymaniem, wspieraniem i ochroną prawną obrotu gotówkowego na terenie Polski. Według tego stanowiska nikt nie powinien być dyskryminowany, pozbawiany dostępu do podstawowych dóbr i usług ani obciążany z powodu wyboru płatności gotówką.

To oznacza, że sprawa nie dotyczy wyłącznie samego limitu dla przedsiębiorców, ale także szerszej debaty o roli gotówki w gospodarce. Jeśli projekt zyska dalsze poparcie w Sejmie, przedsiębiorców może czekać istotna zmiana zasad już od początku 2027 roku.

Czytaj też:

Oszuści atakują seniorów. Policja wydała pilny komunikatCzytaj też:

Chcesz zapłacić lub wypłacić większą kwotę? W 2026 roku możesz się zdziwić