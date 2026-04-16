Kupił los za grosze, a wygrał ponad 8 mln zł. W Lotto znów padła „szóstka”

Czwartkowe losowanie Lotto (16.04) znów powiększyło listę milionerów. Padła „szóstka” w Lotto warta bagatela ponad 8,6 miliona złotych. W Lotto Plus tym razem bez głównej wygranej, za to w Mini Lotto prawdziwy deszcz pieniędzy. „Piątki” trafiły aż cztery osoby. To naprawdę szczęśliwy dzień.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Lotto znów z trafioną „szóstką”, wartą dokładnie 8 637 083,90 zł. Wylosowano również sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”:

Dodatkowe wygrane:

75 „piątek” – każda po 4847,00 zł

3661 „czwórek” – każda po 166,53 zł

65 520 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła „szóstka”, więc okrągły milion złotych czeka na nowego właściciela.

Dodatkowe wygrane:

46 „piątek” – każda po 3500 zł

2678 „czwórek” – każda po 100 zł

48 942 „trójki” – każda po 10 zł

Mini Lotto – aż czterech zwycięzców

Graczom Mini Lotto tym razem naprawdę dopisało szczęście. Być może to zestaw wylosowanych liczb, a może przychylność fortuny – w każdym razie główną wygraną trafiło aż czterech graczy. Każdy z nich wzbogacił się o 113 858,90 zł.

Dodatkowe wygrane:

244 „czwórki” – każda po 746,70 zł

8747 „trójek” – każda po 31,30 zł

Wyniki Lotto – 16.04.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7340, które odbyło się 16 kwietnia 2026 roku, to:

21, 22, 25, 29, 37, 39

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 16.04.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7340 z 16 kwietnia 2026 roku to:

9, 11, 31, 33, 37, 44

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 16.04.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7291, które odbyło się 16 kwietnia 2026 roku, to:

2, 13, 33, 39, 41

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Tak wygląda TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

