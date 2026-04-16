Kupił los za grosze, a wygrał ponad 8 mln zł. W Lotto znów padła „szóstka”

Czwartkowe losowanie Lotto (16.04) znów powiększyło listę milionerów. Padła „szóstka” w Lotto warta bagatela ponad 8,6 miliona złotych. W Lotto Plus tym razem bez głównej wygranej, za to w Mini Lotto prawdziwy deszcz pieniędzy. „Piątki” trafiły aż cztery osoby. To naprawdę szczęśliwy dzień.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Lotto znów z trafioną „szóstką”, wartą dokładnie 8 637 083,90 zł. Wylosowano również sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”:
Dodatkowe wygrane:
- 75 „piątek” – każda po 4847,00 zł
- 3661 „czwórek” – każda po 166,53 zł
- 65 520 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła „szóstka”, więc okrągły milion złotych czeka na nowego właściciela.
Dodatkowe wygrane:
- 46 „piątek” – każda po 3500 zł
- 2678 „czwórek” – każda po 100 zł
- 48 942 „trójki” – każda po 10 zł
Mini Lotto – aż czterech zwycięzców
Graczom Mini Lotto tym razem naprawdę dopisało szczęście. Być może to zestaw wylosowanych liczb, a może przychylność fortuny – w każdym razie główną wygraną trafiło aż czterech graczy. Każdy z nich wzbogacił się o 113 858,90 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 244 „czwórki” – każda po 746,70 zł
- 8747 „trójek” – każda po 31,30 zł
Wyniki Lotto – 16.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7340, które odbyło się 16 kwietnia 2026 roku, to:
21, 22, 25, 29, 37, 39
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 16.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7340 z 16 kwietnia 2026 roku to:
9, 11, 31, 33, 37, 44
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 16.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7291, które odbyło się 16 kwietnia 2026 roku, to:
2, 13, 33, 39, 41
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Tak wygląda TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
