Praca w trakcie majówki. Komu należy się rekompensata?

W maju 2026 roku w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy jest 1 maja, czyli Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, oraz 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja. Święto Pracy przypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 Maja – w niedzielę. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obchodzony 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

W 2026 roku za 3 maja Polakom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odbioru. Pracodawcy mają obowiązek oddać go pracownikom tylko wtedy, gdy święto przypada w sobotę. Przepisy nie obejmują jednak świąt wypadających w niedzielę.

Ile należy się do pensji za pracę w majowe święta?

Część osób, które będą w majówkę pracować, może – ze względu na specyfikę swojej pracy – liczyć na rekompensatę finansową. Jest jest to duża grupa Polaków. Jeżeli nie będą mogli oni odebrać dnia wolnego w ciągu następnych sześciu dni, lub do końca miesiąca, będzie im przysługiwał dodatek do pensji w wysokości 100 proc. za każdą godzinę pracy w piątek (1 maja), i w niedzielę (3 maja).

Przysługujący dzień wolny nie może przypadać w dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy. Jest jeszcze jedno obostrzenie – pracownik musi być zwolniony z całej dniówki roboczej, nawet jeśli nie mieści się ona w ramach dobie kalendarzowej i kończy się następnego dnia.

Komu przysługuje majowy dodatek do wynagrodzenia?

Na dodatkowy zastrzyk gotówki lub dzień wolny mogą liczyć osoby, które będą usuwały awarie, chroniły osoby i mienie oraz ratowały ludzkie życie. Dotyczy to również pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych. Rekompensata finansowa będzie się także należała osobom pracującym w komunikacji, transporcie, rolnictwie i w hodowli.

Grupa ta jest jednak o wiele większa – dotyczy pracowników świadczących usługi dla ludności w szpitalach, w gastronomii, hotelarstwie, w turystyce, na stacjach paliw, w telekomunikacji, w kulturze, oświacie, w jednostkach gospodarki komunalnej, w domach i zakładach całodobowej opieki, w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj też:

