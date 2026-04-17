Kierowcy zaskoczeni tymi listami. Kary przychodzą bez ostrzeżenia

Brak ciągłości ubezpieczenia OC może kosztować kierowców znacznie więcej, niż wielu z nich zakłada. W 2026 roku wystarczy nawet 24 godziny przerwy, by system Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego automatycznie wygenerował opłatę karną. Najniższa kara dla właściciela samochodu osobowego wynosi dziś 1920 zł.

Wielu kierowców nie traci OC celowo. Najczęściej problem zaczyna się od niedopilnowania formalności, takich jak zmiana właściciela auta, opłacanie składki w ratach albo błędne przekonanie, że nieużywany samochód nie musi być objęty polisą. Tymczasem nawet krótka luka wystarczy, by uruchomić procedurę.

Kara za brak OC rośnie wraz z długością przerwy

Wysokość opłaty nie jest ustalana uznaniowo. Wynika bezpośrednio z przepisów i zależy od płacy minimalnej oraz rodzaju pojazdu. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, dlatego stawki kar automatycznie wzrosły. Dla samochodów osobowych pełna kara to dwukrotność tej kwoty, dla ciężarówek i autobusów trzykrotność, a dla motocykli i skuterów obowiązują niższe stawki.

Znaczenie ma również długość przerwy w ubezpieczeniu. Dla samochodów osobowych od 1 do 3 dni przerwy kara wynosi 1920 zł, czyli 20 proc. pełnej stawki. Przy luce od 4 do 14 dni opłata rośnie do 4800 zł. Jeśli brak OC trwa ponad 14 dni, właściciel auta zapłaci 9610 zł.

Kara za brak OC grozi także za auto stojące w garażu

UFG nie prowadzi klasycznych kontroli i nie wysyła ostrzeżeń o kończącej się polisie. System automatycznie porównuje dane z polis z rejestrem pojazdów. Jeżeli wykryje lukę, sam generuje wezwanie do zapłaty. Dla funduszu nie ma znaczenia, czy samochód był używany, czy tylko stał w garażu.

Obowiązek ubezpieczenia wynika z samego faktu rejestracji pojazdu, a nie z jego codziennego użytkowania. To oznacza, że nawet auto niewyjeżdżające na drogę może stać się źródłem wysokiej kary, jeśli właściciel dopuści do przerwy w OC.

Kara za brak OC nie działa jak zwykły mandat

UFG nie jest ubezpieczycielem, lecz organem ustawowym. Nakładana opłata ma charakter sankcyjny i wynika wprost z prawa. Nie jest to mandat, który można po prostu przyjąć albo odrzucić. Możliwość zakwestionowania wezwania pojawia się tylko w określonych przypadkach.

Odwołanie ma sens wtedy, gdy kierowca potrafi udowodnić, że zachował ciągłość ubezpieczenia w innym towarzystwie albo gdy pojazd został skradziony przed okresem, za który naliczono karę. W innych sytuacjach sama trudna sytuacja finansowa nie wystarczy, by uniknąć zapłaty.

Kara za brak OC najczęściej wynika z błędów formalnych

Najwięcej problemów powodują sytuacje, w których kierowca zakłada, że polisa przedłuży się automatycznie, a tak się nie dzieje. Dotyczy to między innymi zmiany właściciela pojazdu, nieopłacenia raty składki czy korzystania z polisy krótkoterminowej. W takich przypadkach łatwo o lukę, która uruchamia system UFG.

Po wykryciu braku OC fundusz wysyła wezwanie do zapłaty. Jeśli kara nie zostanie uregulowana, sprawa trafia do egzekucji administracyjnej. Wtedy urząd skarbowy może ściągnąć należność z rachunku bankowego, wynagrodzenia albo emerytury.

Kara za brak OC to niejedyny problem kierowcy

Skalę zjawiska pokazują liczby. W 2018 roku fundusz wystawił około 93 tys. wezwań do zapłaty. Obecnie takich listów było już 351 tys., czyli niemal cztery razy więcej. To pokazuje, że problem nie dotyczy pojedynczych przypadków, lecz dużej grupy kierowców.

Jeszcze poważniejsze skutki pojawiają się wtedy, gdy nieubezpieczony pojazd spowoduje wypadek. W takiej sytuacji UFG wypłaca odszkodowanie poszkodowanym, a następnie żąda całej kwoty od sprawcy. Tak działa regres, który może oznaczać zobowiązania liczone w setkach tysięcy złotych, a nawet w milionach. Jak wskazano, rekordzista ma do spłacenia aż 4,7 mln zł.

