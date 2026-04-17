Dwóch Polaków z pokaźnymi sumami. Spore wygrane w Eurojackpot

Drugie w tym tygodniu losowanie Eurojackpot również zakończyło się sporą niespodzianką. Nie tylko nie rozbito kumulacji, ale nie padły żadne wygrane drugiego stopnia. Najwyższe odnotowane wygrane są bowiem trzeciego stopnia. W ścisłej czołówce na próżno też szukać Polaków.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 17 kwietnia, podczas losowania nr 661 w Eurojackpot wylosowano liczby:

16, 31, 35, 43, 44 oraz 2 i 9.

Wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie, podobnie, jak poprzednie, nie przyniosło rozbicia kumulacji. Najwyższe odnotowane wygrane są dopiero trzeciego stopnia. Trafią one do trzech graczy z dwóch państw – Niemiec i Hiszpanii. Każdemu ze szczęśliwych graczy przypadnie nagroda warta 342 237,00 euro.

Wygrane w Polsce

Polacy tym razem mieli nieco więcej szczęścia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia. Przypadła ona w udziale dwóm graczom – każdy z nich wzbogacił się o 381 647,20 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

19 wygranych piątego stopnia po 1647,30 zł

73 wygrane szóstego stopnia po 656,10 zł

59 wygranych siódmego stopnia po 609,10 zł

1118 wygranych ósmego stopnia po 100,10 zł

1144 wygrane dziewiątego stopnia po 98,40 zł

2467 wygranych dziesiątego stopnia po 86,10 zł

5810 wygranych jedenastego stopnia po 46,70 zł

17 456 wygranych dwunastego stopnia po 45,80 zł

Gigantyczna kumulacja

Kolejny tydzień bez rozbicia kumulacji oznacza jedno – jeszcze większe pieniądze do wygrania. Aktualnie w puli czeka gigantyczna suma – 120 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

