Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 19 kwietnia?

Kwietniowa niedziela to idealny czas na ogród, wypoczynek lub prace – w zależności od upodobań. Bez względu na to, czy planujemy pierwszy grill, czy prace ogrodowe, pamiętajmy, że trzecia niedziela kwietnia nie będzie dniem wielkich zakupów. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – 19 kwietnia to niedziela niehandlowa.
Większość dużych sklepów i galerii pozostaje zamknięta. Nie powinniśmy się jednak martwić, ponieważ możliwości zrobienia zakupów jest całkiem sporo. Liczne wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na zaopatrzenie się w niezbędne produkty w wielu miejscach.
Gdzie zrobimy zakupy 19 kwietnia?
W niedzielę niehandlową handel działa w wybranych miejscach. Są to m.in.:
- stacje paliw,
- apteki i punkty apteczne,
- kwiaciarnie,
- gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
- placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,
- małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.
Godziny otwarcia sklepów w niedziele niehandlowe
Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i apteki często są czynne całodobowo, a małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie.
Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Kiedy będzie najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu?
To najważniejsza wiadomość dla wielbicieli zakupów. Zgodnie z przewidzianym harmonogramem w kwietniu będzie tylko jedna niedziela wolna od ustawowych ograniczeń w handlu. Przypada ona na chwilę przed długim weekendem, czyli w ostatnią niedzielę miesiąca – 26 kwietnia. Będzie to idealny moment na zrobienie zapasów na majówkę.
Niedziele handlowe w 2026 roku
W tym roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku wygląda następująco:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.
