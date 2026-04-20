ZUS zmniejszy czternastkę części emerytów. Te kwoty mogą zaskoczyć
ZUS zmniejszy czternastkę części emerytów. Te kwoty mogą zaskoczyć

Senior trzyma pieniądze
Senior trzyma pieniądze Źródło: Shutterstock
Nie wszyscy seniorzy dostaną pełną czternastkę. Przy wyższych świadczeniach dodatek będzie niższy albo nie trafi na konto wcale.

Wypłaty trzynastych emerytur dobiegają końca, ale seniorzy już czekają na kolejne dodatkowe świadczenie. Czternasta emerytura 2026 ma być wypłacona na zasadach znanych z poprzednich lat, a o dokładnym terminie przelewów zdecyduje minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Odpowiednie rozporządzenie musi zostać wydane najpóźniej do końca października. Zwykle pieniądze trafiają do seniorów we wrześniu.

Najważniejsze zasady nie zmieniły się również w tym roku. Pełna czternasta emerytura 2026 przysługuje tylko tym osobom, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Jeśli emerytura lub renta jest wyższa, dodatek zostaje pomniejszony zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Granicą całkowitego wygaśnięcia prawa do świadczenia pozostaje 4 828,49 zł brutto miesięcznie.

Czternasta emerytura 2026. Próg bez zmian

W tym roku pełna czternastka wyniesie 1 978,49 zł brutto. Minimalna kwota dodatku to 50 zł brutto. Problem polega jednak na tym, że próg uprawniający do pełnej wypłaty nie został podniesiony i od 2021 r. pozostaje zamrożony. W tym samym czasie emerytury i renty rosły po kolejnych waloryzacjach. To sprawia, że coraz mniej seniorów mieści się w limicie i może liczyć na maksymalną kwotę świadczenia.

Z wyliczeń przytoczonych w tekście wynika, że osoba pobierająca w 2025 r. 2 500 zł brutto emerytury otrzymała czternastkę w wysokości 1 484,81 zł netto. W 2026 r., po waloryzacji podstawowego świadczenia do 2 379,58 zł netto, dodatek wzrośnie do 1 563,43 zł. Inaczej wygląda sytuacja u seniorów z wyższymi świadczeniami.

Czternasta emerytura 2026. Kto dostanie mniej

Emeryt, który rok temu otrzymywał 3 000 zł brutto, mógł liczyć na czternastkę w wysokości 1 405,81 zł netto. W tym roku jego dodatek ma wynieść 1 358,74 zł netto. Jeszcze bardziej widać to przy wyższych świadczeniach. Przy emeryturze na poziomie 3 627,92 zł netto czternastka spadnie do około 526,51 zł netto. Z kolei przy świadczeniu wynoszącym około 4 043 zł netto senior dostanie już tylko około 110 zł netto.

Według danych przywołanych przez dziennik, w 2025 r. liczba wypłaconych czternastek była niższa o około 300 tys. właśnie z powodu zamrożonego progu. W ustawie budżetowej na wypłatę trzynastek i czternastek przewidziano około 32 mld zł. To oznacza, że zasady pozostają bez zmian, a część emerytów także w 2026 r. musi liczyć się z niższym dodatkiem lub całkowitym brakiem wypłaty.

