Spadek to nie tylko majątek. Ten błąd może przerzucić długi na rodzinę

Spadek po zmarłym nie zawsze oznacza wyłącznie majątek. Do masy spadkowej mogą wejść także zobowiązania finansowe, które w określonych sytuacjach przechodzą na spadkobierców. Dlatego po śmierci bliskiej osoby warto szybko ustalić, co dokładnie wchodzi w skład spadku i jakie skutki prawne może mieć brak reakcji. W praktyce to właśnie termin i forma działania decydują o tym, czy rodzina będzie musiała mierzyć się z długami.

Do długów spadkowych zaliczają się nie tylko niespłacone kredyty, pożyczki czy zaległe rachunki. Przepisy obejmują również koszty pogrzebu, koszty postępowania spadkowego, roszczenia o zachowek oraz obowiązki wynikające z zapisów i poleceń. Oznacza to, że nawet jeśli zmarły nie miał klasycznego zadłużenia wobec banku, spadek i tak może być obciążony finansowo.

Jak odrzucić spadek z długami i kiedy może dojść do dziedziczenia zobowiązań

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, a na spadkobierców przechodzą jego prawa i obowiązki majątkowe. To, kto ostatecznie odziedziczy zarówno aktywa, jak i zobowiązania, zależy od testamentu albo od przepisów ustawowych. Jeśli nie ma ważnego testamentu, zastosowanie znajduje dziedziczenie ustawowe, w którym w pierwszej kolejności uwzględnia się małżonka i dzieci, a dopiero później dalszych krewnych.

Istotne znaczenie ma też zasada, zgodnie z którą odrzucenie spadku przez jedną osobę powoduje wejście na jej miejsce kolejnych spadkobierców. To właśnie dlatego decyzja jednej osoby może wpłynąć na sytuację całej rodziny. W praktyce oznacza to, że problem zadłużonego spadku może przesuwać się na następnych krewnych, jeśli wcześniej nie zostaną podjęte odpowiednie działania.

Jak odrzucić spadek z długami w terminie 6 miesięcy

Obowiązujące przepisy są dziś korzystniejsze niż przed zmianą prawa z 2015 r. Obecnie brak oświadczenia w terminie sześciu miesięcy nie oznacza już pełnej odpowiedzialności za długi, ale przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To rozwiązanie ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy do wartości aktywów wchodzących do spadku.

Jeśli jednak ktoś chce całkowicie wyłączyć się z dziedziczenia, musi pamiętać, że odrzucenie spadku zawsze dotyczy całego udziału. Nie można przyjąć samego majątku bez zobowiązań. Spadkobierca ma do wyboru trzy rozwiązania: przyjęcie spadku wprost, przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku. Kluczowy jest termin sześciu miesięcy liczony od momentu, w którym dana osoba dowiedziała się o powołaniu do spadku.

Jak odrzucić spadek z długami przed notariuszem albo w sądzie

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed notariuszem albo w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu spadkobiercy. Droga notarialna zwykle pozwala załatwić sprawę szybciej, natomiast sąd może być wygodnym rozwiązaniem, jeśli postępowanie już się toczy. W oświadczeniu trzeba wskazać dane zmarłego, podstawę dziedziczenia, treść decyzji oraz informacje o znanych spadkobiercach i testamentach.

Szczególne zasady dotyczą sytuacji, w której po odrzuceniu spadku przez dorosłego do dziedziczenia dochodzą jego małoletnie dzieci. Po zmianach obowiązujących od listopada 2023 r. procedura w części przypadków została uproszczona i rodzice mogą działać w imieniu dziecka bez zgody sądu opiekuńczego. Nadal jednak w bardziej złożonych sprawach, na przykład przy braku porozumienia między rodzicami albo przy równoległym dziedziczeniu, taka zgoda pozostaje konieczna.

W praktyce sprawa spadku z długami wymaga szybkiej reakcji i dokładnej oceny sytuacji. Choć obecne przepisy lepiej chronią spadkobierców niż kiedyś, to nadal właśnie termin sześciu miesięcy pozostaje najważniejszy. To on przesądza, czy rodzina ograniczy ryzyko finansowe, czy też pozwoli, by problem przeszedł na kolejne osoby.

