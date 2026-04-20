Awaria płatności w całej Polsce. Klienci nie mogą zapłacić BLIK-iem i kartą

Od rana w Polsce pojawia się coraz więcej zgłoszeń o problemach z płatnościami bezgotówkowymi. Użytkownicy informują o trudnościach z korzystaniem z BLIK-a, kart Visa i Mastercard oraz płatności mobilnych. Doniesienia napływają z różnych części kraju, a skala utrudnień szybko rosła od godzin porannych.

Pierwsze zgłoszenia w serwisie Downdetector pojawiły się około godz. 7. W kolejnych godzinach liczba sygnałów o awarii wzrastała, szczególnie w przypadku BLIK-a. Problemy przy zakupach zgłaszali również klienci Żabki. Utrudnienia dotyczyły nie tylko terminali płatniczych, ale też części usług związanych z transakcjami bezgotówkowymi.

Awaria systemów płatniczych. Operator wydał komunikat

Do sprawy odniósł się Polcard, jeden z głównych operatorów terminali płatniczych w Polsce. Firma poinformowała, że odnotowuje czasowe utrudnienia związane z działaniem części terminali. Jednocześnie przekazała, że trwają intensywne prace nad usunięciem awarii i przeprosiła klientów za niedogodności.

To potwierdza, że problem nie dotyczy wyłącznie pojedynczych użytkowników czy konkretnych sklepów. Awaria objęła fragment infrastruktury wykorzystywanej do codziennych płatności, co szybko przełożyło się na trudności podczas zakupów stacjonarnych.

Awaria systemów płatniczych a BLIK. Co działa bez zakłóceń

Głos zabrało także biuro prasowe BLIK-a. W odpowiedzi na pytania przekazano, że część użytkowników mogła napotkać chwilowe utrudnienia przy płatnościach w terminalach. Jak wyjaśniono, problemy wynikały z zakłóceń technicznych po stronie jednego z dostawców usług płatniczych.

Jednocześnie podkreślono, że nie wszystkie funkcje zostały objęte awarią. Według przekazanych informacji bez zarzutu działały płatności e-commerce, przelewy na telefon oraz wypłaty z bankomatów. Oznacza to, że problem koncentrował się przede wszystkim na części transakcji realizowanych w punktach stacjonarnych.

Awaria systemów płatniczych w Polsce. Artykuł był aktualizowany

Sytuacja była dynamiczna, a publikacja była na bieżąco aktualizowana. Z przekazanych informacji wynikało, że utrudnienia obejmowały płatności kartą, urządzenia mobilne oraz wybrane elementy bankowości internetowej. Dla wielu klientów oznaczało to realne problemy przy codziennych zakupach i konieczność szukania alternatywnych form zapłaty.

Na ten moment najważniejsze pozostaje to, że operator terminali i przedstawiciele BLIK-a potwierdzili wystąpienie zakłóceń. Część usług działała normalnie, ale awaria systemów płatniczych pokazała, jak szybko problemy techniczne mogą przełożyć się na funkcjonowanie sklepów i klientów w całym kraju.

