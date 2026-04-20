Nawet 50 tys. zł dla działkowców. Nabór już ruszył

Bytom po raz kolejny uruchomił program wsparcia dla rodzinnych ogrodów działkowych. W tegorocznej edycji stowarzyszenia ogrodowe mogą otrzymać dotacje celowe, które mają pomóc w modernizacji i poprawie funkcjonowania ogrodów. Na jedno zadanie można dostać nawet 50 tys. zł.

To szansa na realizację inwestycji, które dla wielu ogrodów do tej pory były trudne do sfinansowania z samych składek działkowców. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na remonty i budowę dróg wewnętrznych, modernizację sieci wodociągowej i elektrycznej, tworzenie parkingów, poprawę oświetlenia oraz działania zwiększające estetykę przestrzeni wspólnych.

Dotacje dla ROD nie tylko na infrastrukturę

Program nie ogranicza się wyłącznie do prac technicznych. Środki można przeznaczyć również na części wspólne znajdujące się na terenie ROD, w tym domy działkowca. Oznacza to, że inwestycje mają służyć nie tylko poprawie wyglądu ogrodów, ale także integracji mieszkańców i aktywizacji lokalnej społeczności.

Miasto zaznacza jednak, że wsparcie nie pokryje całego kosztu przedsięwzięcia. Maksymalny poziom dotacji wynosi 80 proc. wartości inwestycji. Pozostałe 20 proc. musi zapewnić samo stowarzyszenie. W praktyce oznacza to, że wnioskodawcy muszą zadbać nie tylko o pomysł, ale też o własny wkład finansowy.

Wnioski tylko do 30 kwietnia 2026 roku

Czas na złożenie dokumentów jest ograniczony. Nabór trwa wyłącznie do 30 kwietnia 2026 roku, dlatego zainteresowane stowarzyszenia muszą działać szybko. Duże znaczenie ma też jakość przygotowanego wniosku, bo to właśnie dobrze opracowana dokumentacja może zdecydować o przyznaniu pieniędzy.

Do wniosku trzeba dołączyć szczegółowy opis planowanej inwestycji, kosztorys, wymagane oświadczenia oraz – jeśli są potrzebne – odpowiednie pozwolenia. Dokumenty można złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytomiu osobiście albo przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Inżynierii Środowiska przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu. Dla wielu ogrodów to może być ostatni moment, by sięgnąć po środki na potrzebne modernizacje.

Czytaj też:

Tego nie wolno robić na działce ROD. Mandat może wynieść nawet 1500 złCzytaj też:

Mandat do 5000 zł to nie straszak – to realna kara. Nie rób tego na działce