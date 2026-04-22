Mamy nowego milionera. Padła „szóstka” w Lotto

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (21.04) znów powiększyło listę milionerów. Padła „szóstka” w Lotto warta dwa miliony złotych. W Lotto Plus tym razem bez głównej wygranej, ale za to w Mini Lotto trafiła się jedna „piątka” o wartości ponad 400 tys. zł.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Lotto znów z trafioną „szóstką”, wartą dokładnie 2 mln zł. Wylosowano również sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”.
Dodatkowe wygrane:
- 43 „piątki” – każda po 5870,30 zł,
- 2102 „czwórki” – każda po 252,00 zł,
- 42 110 „trójek” – każda po 24 zł.
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
We wtorkowym losowaniu Lotto Plus nie padła „szóstka”, więc okrągły milion złotych czeka na nowego właściciela.
Dodatkowe wygrane:
- 32 „piątki” – każda po 3500 zł,
- 1859 „czwórek” – każda po 100 zł,
- 33 422 „trójki” – każda po 10 zł.
Mini Lotto – znów główna wygrana
Graczom Mini Lotto tym razem naprawdę dopisało szczęście. Padła najwyższa wygrana, czyli w przypadku tej gry – „piątka”. Jej wartość to 445 865,20 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 262 „czwórki” – każda po 680,80 zł,
- 8986 „trójek” – każda po 29,80 zł.
Wyniki Lotto – 21.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7342, które odbyło się 21 kwietnia 2026 roku, to:
4, 16, 38, 43, 47, 49
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 21.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7342 z 21 kwietnia 2026 roku to:
17, 23, 38, 39, 43, 45
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 21.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7296, które odbyło się 21 kwietnia 2026 roku, to:
2, 10, 28, 31, 35
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Wtorkowa wygrana (24.03) zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł trafia bowiem do pierwszej piątki. Tak wygląda TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
