Seniorzy mają kilka dni na rozliczenie. 30 kwietnia mija termin

– Ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 trafiło do osób, które w ubiegłym roku choćby raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i przypomina, że aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36.

Co istotne, odliczenia nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

Jakie formularze wysłał ZUS?

Jak wyjaśnia ZUS, formularz PIT-40A skierowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie przez cały rok kalendarzowy. W tej grupie wynik rozliczenia to najczęściej niedopłata podatku lub saldo zerowe, dlatego składanie zeznania w urzędzie skarbowym nie jest wymagane.

PIT-11A otrzymują także emeryci i renciści, którzy:

nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,

w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,

mieli nadpłatę podatku,

złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy, np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,

złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

PIT-11 otrzymały osoby, które pobrały w ubiegłym roku:

świadczenie należne po osobie zmarłej,

alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeśli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Co zrobić po otrzymaniu PIT-u?

Osoby, które otrzymały PIT-40A, nie muszą składać zeznania podatkowego w urzędzie. Jeśli wynik rozliczenia to niedopłata, ZUS potrąci ją z kwietniowej wypłaty świadczenia.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które otrzymały PIT-11A lub PIT-11. Mogą one samodzielnie złożyć zeznanie w urzędzie lub poczekać do 30 kwietnia, kiedy PIT-37 za 2025 r. zostanie automatycznie wygenerowany w systemie Twój e-PIT.

– Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT – informuje ZUS.

