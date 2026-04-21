To będzie duże ułatwienie dla beneficjentów 800 plus. Zmiana już niebawem

Szykuje się duże ułatwienie dla rodziców i opiekunów korzystających z 800 plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie z urzędu odnawiał prawo do świadczenia na dziecko przed rozpoczęciem każdego okresu świadczeniowego.

Dobra zmiana ws. 800 plus od 2027 r?

To oznacza, że rodzice i opiekunowie nie będą już musieli pamiętać, by każdego roku pamiętać o wypełnieniu wniosku. Jest szansa, że dobra zmiana nastąpi już w przyszłym roku.

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna” wprowadzenie takiego ułatwienia dla rodziców przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który trafił do konsultacji społecznych. Zawarte w nim przepisy zmienią obowiązujący od dekady sposób ubiegania się o świadczenie wychowawcze.

Kto będzie musiał złożyć wniosek?

Wnioski o 800 plus będą dotyczyć rodziców, którym prawo do świadczenia nie zostało przyznane automatycznie. Będzie to dotyczyć głównie tych osób, którym urodziło się pierwsze lub kolejne dziecko w rodzinie. W ich przypadku konieczne będzie złożenie pierwszego wniosku, a potem ZUS również będzie im co roku odnawiał prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy jego wypłaty.

To nie koniec zmian dotyczących 800 plus. Resort rodziny planuje rozszerzenie katalogu osób, które mogą pobierać świadczenie, o osoby, którym sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem. Najczęściej taka bieżąca piecza jest ustalana przez sąd dziadkom dziecka na czas trwania postępowania służącego uregulowaniu sytuacji prawnej dziecka. Problem w tym, że nie mają oni wtedy prawa do 800 plus i udaje im się je uzyskać dopiero wtedy, gdy złożą skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Po zmianie przepisów w tym zakresie – co ma nastąpić po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw – ZUS nie będzie mógł już odmawiać przyznania świadczenia wychowawczego osobom sprawującym bieżącą pieczę nad dzieckiem.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że obecnie uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci.

