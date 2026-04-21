Nowa opłata za licznik prądu już obowiązuje. Zmiany zaskoczyły klientów

Od 1 kwietnia 2026 roku część klientów Energii weszła w nowy system rozliczania zużycia energii. Najważniejsza zmiana polega na tym, że nie można już samodzielnie podawać stanu licznika. Dane o zużyciu trafiają teraz do rozliczeń wyłącznie za pośrednictwem dystrybutora, a całość została powiązana z wdrożeniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, czyli CSIRE.

To oznacza definitywny koniec usługi Rozliczeń Rzeczywistych. Dotychczas pozwalała ona odbiorcom na własnoręczne zgłaszanie odczytów licznika. Od kwietnia taki model został wyłączony, a rozliczenia odbywają się wyłącznie na podstawie danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego.

CSIRE zmienia sposób rozliczania energii

Wraz z wejściem nowych zasad pojawiły się także opłaty za odczyt licznika. Dla liczników zdalnych wynoszą one około 0,91 zł brutto miesięcznie, a dla liczników tradycyjnych około 5,71 zł brutto miesięcznie. Choć kwoty nie są wysokie, w praktyce oznaczają dodatkowy koszt, którego wcześniej część klientów nie ponosiła w takiej formie.

Zmiana wynika z wdrożenia CSIRE, który ma ujednolicić sposób przekazywania danych pomiarowych na rynku energii. Zgodnie z nowym modelem odczyty do systemu mogą wprowadzać wyłącznie dystrybutorzy. Sprzedawcy energii nie mogą już opierać rozliczeń na danych przekazywanych bezpośrednio przez klientów.

Koniec kontroli nad terminem odczytu

Dla odbiorców oznacza to wygodę, bo nie trzeba już pamiętać o wpisywaniu stanu licznika. Z drugiej strony tracą oni wpływ na termin odczytu i moment rozliczenia. Jak wynika z nowych zasad, stan licznika będzie przekazywany automatycznie, na przykład raz w miesiącu, ale klient nie ma wpływu na konkretny dzień odczytu.

Dodatkowo okresy rozliczeniowe nie muszą już pokrywać się z miesiącami kalendarzowymi. W wielu przypadkach zostaną skrócone do jednego miesiąca, co wiąże się z nowym poziomem opłat abonamentowych. Dla części odbiorców oznacza to mniejszą przewidywalność rachunków i utratę narzędzia do bieżącego kontrolowania domowego budżetu.

Powrotu do starego systemu już nie będzie

Usługa Rozliczeń Rzeczywistych została wycofana na stałe i nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego modelu. Zmiana ma charakter systemowy i wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Obejmuje wszystkich sprzedawców energii w Polsce, więc zmiana firmy nie przywróci dawnych zasad.

Klienci, którzy nie akceptują nowych warunków, mogą wypowiedzieć umowę. Nie zmienia to jednak faktu, że sam mechanizm rozliczeń został już narzucony przez nowe regulacje. Dlatego spór dotyczy dziś nie tego, czy zmiany wejdą w życie, ale tego, jak mocno wpłyną na codzienne rachunki i poczucie kontroli nad zużyciem energii.

