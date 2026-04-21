Trudno o lepszy prezent na dzień dziecka. Te świadczenia wzrosną

Pod koniec marca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało obwieszczenie ws. nowych kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Nowe stawki wejdą w życie wraz z początkiem czerwca.

Jak wskazuje Interia.pl zmiana wynika z przepisów zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 86, ust. 2 tego aktu prawnego: "Kwoty, o których mowa w art. 54 umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, art. 62 umowa z prowadzącym rodzinny dom dziecka, art. 75 umowa z rodziną pomocową, art. 80 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ust. 1 i art. 81 dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105 proc.".

Więcej pieniędzy dla rodzin zastępczych. Zmiany od czerwca

Od 1 czerwca minimalna kwota świadczenia przysługującego na utrzymanie wziętego pod pieczę dziecka wyniesie 1075 zł miesięcznie (w przypadku dziecka, które umieszczono w rodzinie zastępczej spokrewnionej) bądź 1628 zł miesięcznie (w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej bądź w rodzinnym domu dziecka).

W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które trafiły do pieczy zastępczej, przysługuje dodatek. Od czerwca jego kwota wyniesie nie mniej niż 328 zł miesięcznie. Dodatek w takiej samej wysokości przysługuje także na dziecko, które trafiło do pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Podwyżki obejmą także pomoc dla osoby usamodzielnianej, czyli tej, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza rodzinę zastępczą, bądź rodzinny dom dziecka.

Jak podaje portal, w przypadku kontynuowania przez nie nauki, kwota świadczenia wyniesie nie mniej niż 815 zł miesięcznie. Gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę zastępczą spokrewnioną, a przebywała w pieczy zastępczej przez minimum trzy lata, to wówczas pomoc wyniesie nie mniej niż 5364 zł. W przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą pomoc wynosi nie mniej niż:

10723 zł (w przypadku, gdy osoba przebywała w pieczy zastępczej więcej niż 3 lata),

5364 zł (w przypadku, gdy osoba przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat),

2683 zł (w przypadku, gdy osoba przebywała w pieczy zastępczej mniej niż 2 lata, jednak nie krócej niż 1 rok).

