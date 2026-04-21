To urządzenie po cichu podbija rachunki. Polacy wciąż popełniają ten sam błąd

Wysokie rachunki za prąd wciąż są problemem dla wielu Polaków. Choć w 2025 r. dla gospodarstw domowych obowiązuje zamrożona cena energii elektrycznej na poziomie 0,50 zł netto za kilowatogodzinę, mechanizm ten działa tylko do końca września. Po tym terminie nie ma pewności, czy zostanie utrzymany, a według szacunków zniesienie ograniczeń mogłoby oznaczać wzrost cen energii dla gospodarstw domowych o około 27 proc.

Znacznie mocniej podwyżki odczuwają firmy, samorządy i instytucje publiczne. Dla zakładów przemysłowych ceny prądu wzrosły z 0,80 zł/kWh do 1,50 zł/kWh, a w sektorze usług przewiduje się wzrost o około 20-30 proc. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób szuka sposobów na ograniczenie zużycia energii.

Jak obniżyć rachunki za prąd w domu

Wśród najczęściej wskazywanych metod oszczędzania pojawiają się wymiana sprzętu na bardziej energooszczędny, poprawa izolacji budynków, korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz regularne monitorowanie zużycia. To właśnie analiza codziennych nawyków może pomóc zauważyć, które urządzenia generują największe koszty.

Najczęściej za głównych winowajców uznaje się lodówkę, zamrażarkę, piekarnik elektryczny, płytę indukcyjną czy klimatyzację. Wysoko na liście są też pralka, telewizor i czajnik elektryczny. Dlatego tak często przypomina się o wkładaniu do lodówki tylko ostudzonych potraw, szybkim zamykaniu drzwi chłodziarki czy gotowaniu wyłącznie takiej ilości wody, jaka jest naprawdę potrzebna.

Ładowarki też wpływają na rachunki za prąd

Jest jednak urządzenie, o którym wiele osób zapomina. Chodzi o ładowarki pozostawiane w gniazdkach. Wbrew popularnemu przekonaniu, nawet bez podłączonego telefonu, tabletu czy laptopa nadal pobierają energię. To tak zwany pasywny pobór prądu. Jedna ładowarka zużywa niewiele, średnio od 0,1 do 0,5 W na godzinę, ale przy większej liczbie urządzeń w domu straty zaczynają się sumować.

Szacunkowo roczny koszt pozostawionej w gniazdku ładowarki do smartfona to około 0,50 zł, do tabletu około 4 zł, a do laptopa od 6 do nawet 10 zł. Pojedyncze kwoty nie robią dużego wrażenia, ale w skali całego domu mogą już przełożyć się na zauważalny wzrost rachunków za prąd.

Mały nawyk, który może przynieść oszczędności

Odłączanie ładowarek od kontaktu może więc pomóc ograniczyć niepotrzebne zużycie energii. To drobna zmiana, ale w dłuższej perspektywie korzystna zarówno dla domowego budżetu, jak i dla środowiska. Każda niepotrzebnie zużyta kilowatogodzina oznacza dodatkowy koszt i większe obciążenie energetyczne.

Warto pamiętać także o bezpieczeństwie. Starsze lub uszkodzone ładowarki mogą się nagrzewać, a w skrajnych przypadkach nawet przegrzewać. Dotyczy to szczególnie tanich i nieatestowanych modeli. Dlatego wyciąganie ładowarek z gniazdka po użyciu to nie tylko sposób na niższe rachunki za prąd, ale też prosty krok zwiększający bezpieczeństwo w domu.

