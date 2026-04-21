Zakaz w całej Polsce? Lokatorzy dostają ostrzeżenia

Zakaz butli gazowych w blokach wraca na pierwsze strony po tym, jak mieszkańcy zaczęli otrzymywać oficjalne pisma z przypomnieniem obowiązujących przepisów. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa, ale też realnych konsekwencji prawnych dla osób, które ignorują regulacje.

Jedna ze spółdzielni – Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozesłała do lokatorów komunikaty przypominające o zasadach korzystania z gazu. Wskazano w nich jasno, że w określonych budynkach używanie butli gazowych jest zabronione.

Zakaz butli gazowych w blokach powyżej czterech kondygnacji

Przepisy przewidują konkretne ograniczenia. W budynkach mających więcej niż cztery kondygnacje nadziemne obowiązuje zakaz przechowywania i użytkowania butli z gazem płynnym, takim jak propan-butan.

Powód jest prosty – bezpieczeństwo. Gaz ten jest cięższy od powietrza, dlatego w przypadku nieszczelności opada i gromadzi się przy podłodze oraz w najniższych częściach budynku, np. w piwnicach. To znacząco zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru.

Nie można łączyć gazu płynnego i sieciowego

Na tym ograniczenia się nie kończą. Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że w jednym budynku nie wolno jednocześnie korzystać z gazu płynnego oraz gazu dostarczanego z sieci.

W praktyce oznacza to, że jeśli w budynku wielokondygnacyjnym nie ma instalacji gazowej, mieszkańcy nie mogą korzystać z gazu w żadnej formie. W takiej sytuacji jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem są urządzenia elektryczne, takie jak kuchenki, płyty indukcyjne czy piekarniki.

Kary i kontrole dla mieszkańców

Ignorowanie przepisów może mieć poważne konsekwencje. Osoby korzystające z butli gazowych wbrew zakazowi muszą liczyć się z odpowiedzialnością cywilną i karną, zwłaszcza jeśli dojdzie do zagrożenia lub szkody.

Dodatkowo możliwe są kontrole ze strony odpowiednich służb, takich jak straż pożarna czy nadzór budowlany. Spółdzielnie podkreślają, że przestrzeganie zasad to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Zakaz butli gazowych w blokach nie jest więc nowym przepisem, ale jego egzekwowanie wyraźnie się nasila. Lokatorzy powinni dokładnie sprawdzić, jakie zasady obowiązują w ich budynku, aby uniknąć problemów i nie narażać siebie oraz sąsiadów na niebezpieczeństwo.

