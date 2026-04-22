Ostatnia transza „trzynastek”. Seniorzy dostaną pieniądze tuż przed majówką

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca emerytury 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jako że 25 kwietnia przypada w sobotę, seniorzy otrzymają świadczenie dzień wcześniej, czyli 24 kwietnia, a zatem na tydzień przed weekendem majowym.

Ostatnia transza 13. emerytur. Pieniądze tuż przed majówką

Warto podkreślić, że 24 kwietnia wypłacona zostanie również ostatnia transza tegorocznych 13. emerytur. Pierwsze wypłaty przyznawanego od 2019 roku dodatku nastąpiły w tym roku 1 kwietnia. Środki otrzymało wówczas niemal 845 tys. seniorów. Szacunki ZUS wskazują, że w 2026 roku “trzynastki” trafią w sumie do ok. 10 mln osób.

Przypomnijmy, że w tym roku 13. emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, co odpowiada kwocie minimalnej emerytury. ZUS przypomina, że z kwoty świadczenia nie są dokonywane żadne potrącenia. Instytucja wypłaca je automatycznie bez konieczności składania wniosku.

13. emerytura przysługuje osobom, które na 31 marca mają prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych. Należą do nich:

emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),

renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),

renta szkoleniowa,

renta socjalna,

renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

świadczenia przedemerytalne.

Wracając do kalendarza wypłat, warto zwrócić uwagę na grupę, która pobiera emerytury pierwszego dnia miesiąca. Jak wiadomo ZUS nie wypłaca świadczeń w dni wolne od pracy, co oznacza, że zamiast 1 maja, emeryci otrzymają pieniądze jeszcze w kwietniu, tuż przed majówką.

