Polak wygrywa w Eurojackpot. Tutaj kupił los

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot znów nie przyniosło rozbicia gigantycznej kumulacji. To już kolejny tydzień bez głównej wygranej. Gracze mają jednak powody do radości, bo liczba niższych nagród robi wrażenie – tym bardziej, że jedną ze znaczących wygranych odnotowano w Polsce.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 21 kwietnia, podczas losowania nr 662 w Eurojackpot wylosowano liczby:

31, 32, 36, 39, 47 oraz 7 i 8.

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji. Najwyższe odnotowane wygrane są drugiego stopnia. Trafią one do graczy z dwóch państw – Niemiec i Hiszpanii. Każdemu ze szczęśliwych graczy przypadnie nagroda warta 3 066 953,70 euro.

We wtorkowym losowaniu padło również pięć wygranych trzeciego stopnia – każda o wartości 156 297,50 euro. Odnotowano je w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Grecji i Chorwacji.

Wygrane w Polsce

Polacy mieli także sporo szczęścia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia w wysokości 674 340,70 zł.

Ten szczęśliwy los został zakupiony online na stronie lotto.pl.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

26 wygranych piątego stopnia po 1632,10 zł,

49 wygranych szóstego stopnia po 734,70 zł,

39 wygranych siódmego stopnia po 630,10 zł,

720 wygranych ósmego stopnia po 122,80 zł,

1050 wygranych dziewiątego stopnia po 99,10 zł,

2178 wygranych dziesiątego stopnia po 89,80 zł,

4375 wygranych jedenastego stopnia po 56,40 zł,

15 934 wygranych dwunastego stopnia po 45,40 zł.

Do wygrania 150 mln zł!

Kolejne losowanie bez rozbicia kumulacji oznacza jedno – jeszcze większe pieniądze do wygrania. Aktualnie w puli znajduje się gigantyczna suma – 150 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w czwartek, 24 kwietnia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

674 340,70 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

