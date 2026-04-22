Polak wygrywa w Eurojackpot. Tutaj kupił los
Polak wygrywa w Eurojackpot. Tutaj kupił los

Eurojackpot – wyniki losowania
Eurojackpot – wyniki losowania Źródło: Shutterstock / Wirestock Creators
Polak z pokaźną wygraną. Losowanie Eurojackpot z gigantyczną kumulacją.

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot znów nie przyniosło rozbicia gigantycznej kumulacji. To już kolejny tydzień bez głównej wygranej. Gracze mają jednak powody do radości, bo liczba niższych nagród robi wrażenie – tym bardziej, że jedną ze znaczących wygranych odnotowano w Polsce.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 21 kwietnia, podczas losowania nr 662 w Eurojackpot wylosowano liczby:

31, 32, 36, 39, 47 oraz 7 i 8.

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji. Najwyższe odnotowane wygrane są drugiego stopnia. Trafią one do graczy z dwóch państw – Niemiec i Hiszpanii. Każdemu ze szczęśliwych graczy przypadnie nagroda warta 3 066 953,70 euro.

We wtorkowym losowaniu padło również pięć wygranych trzeciego stopnia – każda o wartości 156 297,50 euro. Odnotowano je w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Grecji i Chorwacji.

Wygrane w Polsce

Polacy mieli także sporo szczęścia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia w wysokości 674 340,70 zł.

Ten szczęśliwy los został zakupiony online na stronie lotto.pl.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

  • 26 wygranych piątego stopnia po 1632,10 zł,
  • 49 wygranych szóstego stopnia po 734,70 zł,
  • 39 wygranych siódmego stopnia po 630,10 zł,
  • 720 wygranych ósmego stopnia po 122,80 zł,
  • 1050 wygranych dziewiątego stopnia po 99,10 zł,
  • 2178 wygranych dziesiątego stopnia po 89,80 zł,
  • 4375 wygranych jedenastego stopnia po 56,40 zł,
  • 15 934 wygranych dwunastego stopnia po 45,40 zł.

Do wygrania 150 mln zł!

Kolejne losowanie bez rozbicia kumulacji oznacza jedno – jeszcze większe pieniądze do wygrania. Aktualnie w puli znajduje się gigantyczna suma – 150 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w czwartek, 24 kwietnia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

  • 674 340,70 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
  • 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
  • 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
  • 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl
  • 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
  • 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
  • 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
  • 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
  • 1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl
  • 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
  • 750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl
  • 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
  • 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
  • 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
  • 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
  • 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
  • 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
  • 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
  • 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
  • 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
  • 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
  • 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
  • 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
  • 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
  • 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
  • 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
  • 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Czytaj też:
Zaskoczenie podczas losowania Eurojackpot. Takiej sytuacji dawno nie było

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

Czytaj też:
Kupił los za grosze, a wygrał ponad 8 mln zł. W Lotto znów padła „szóstka”

Źródło: WPROST.pl / Totalizator sportowy