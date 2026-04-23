Kontrolerzy będą zaglądać do aut. Sprawdzą jedną rzecz i wezwą do zapłaty

24 kwietnia, czyli już jutro kontrolerzy Poczty Polskiej rozpoczną szeroko akcję dokumentowania odbiorników radiowych w samochodach. Urzędnicy mogą czynić to poprzez zrobienie zdjęcia przez szybę, jeśli pojazd stoi w miejscu publicznym. Jak podaje Gazeta.pl taka fotografia może być podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego i nakazania opłaty abonamentu RTV.

Od 24 kwietnia kontrole radioodbiorników w autach

Procedura dochodzenia należności przebiega etapowo i nie kończy się na samej kontroli. Najpierw właściciel otrzyma wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu. Jeśli nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie, sprawa trafi do urzędu skarbowego, który wystawia tytuł wykonawczy, czyli dokument pozwalający na przymusowe ściągnięcie długu. Dopiero na tej podstawie możliwe jest zajęcie środków z konta bankowego, wynagrodzenia, emerytury lub zwrotu podatku. Realne konsekwencje finansowe pojawią się w sytuacji, gdy właściciel nie zarejestruje odbiornika, nie opłaca abonamentu w terminie albo nie reaguje na wezwania do zapłaty.

Kontrole obejmują zarówno właścicieli aut prywatnych, jak i pojazdów firmowych. Jak przypomina RMF FM, każdy właściciel odpowiada za opłatę abonamentu za każde radio zainstalowane w samochodzie służbowym. Jeśli auto jest na firmę (leasing, najem, flota), obowiązek płacenia spoczywa na przedsiębiorcy – i to za każdy odbiornik z osobna. W przypadku osób prywatnych sprawa jest prostsza. Jeśli opłacany jest abonament za radio w gospodarstwie domowym, to nie trzeba płacić dodatkowo za odbiornik w samochodzie.

Przypomnijmy, że w tym roku miesięczna opłata za radio wynosi 9,50 zł, a roczna 114 zł, z możliwością obniżki o 10 procent przy płatności z góry, co daje 102,60 zł za cały rok. Wyższe stawki obowiązują dla odbiorników telewizyjnych i wynoszą 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł rocznie lub 329,40 zł przy rocznej wpłacie z uwzględnieniem zniżki.

Warto podkreślić, że zakończenie użytkowania pojazdu nie zamyka automatycznie obowiązku abonamentowego. Aby przestać płacić, trzeba formalnie wyrejestrować odbiornik na poczcie. W przeciwnym razie opłaty mogą być nadal naliczane mimo sprzedaży auta lub jego kasacji.

Kto nie musi płacić?

Zwolnieni z płacenia abonamentu RTV są:

emeryci po 75. roku życia,

zaliczani do I grupy inwalidzkiej, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby po 60. roku życia z emeryturą, która nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Osoby te muszą przedstawić dokumenty potwierdzające, że mogą być zwolnione z płacenia abonamentu RTV.

Rząd planuje zniesienie abonamentu w przyszłym roku i zastąpienie go opłatą audiowizualną w wysokości ok. 8-9 zł (byłaby pobierana przez fiskusa razem z rocznym rozliczeniem PIT lub CIT). Ministra kultury Marta Cienkowska w publicznych wypowiedziach określała abonament, jako „archaiczny twór" i „bardzo słabo ściągalną" opłatę. W jej ocenie jest on „absolutnie nieskuteczny" i nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych.

Czytaj też:

Uwaga emeryci! Co się stanie, jeśli nie zapłacicie abonamentu rtv?Czytaj też:

Nowa opłata za licznik prądu już obowiązuje. Zmiany zaskoczyły klientów