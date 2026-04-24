Mini Lotto z główną wygraną. Prawie pół miliona złotych ma nowego właściciela

Drugie w tym tygodniu losowanie Lotto (23.04) nie przyniosło „szóstki”. W Lotto Plus również zabrakło głównej wygranej, ale za to w Mini Lotto trafiła się jedna „piątka” o wartości ponad 450 tys. zł. To najwyższa wygrana w tym tygodniu.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Lotto tym razem bez „szóstki”. Wylosowano jednak sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”.
Dodatkowe wygrane:
- 75 „piątek” – każda po 3289,10 zł,
- 3656 „czwórek” – każda po 40,00 zł,
- 55 584 „trójki” – każda po 24 zł.
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła „szóstka”, więc okrągły milion złotych wciąż czeka na nowego właściciela.
Dodatkowe wygrane:
- 47 „piątek” – każda po 3500 zł,
- 2344 „czwórek” – każda po 100 zł,
- 41 101 „trójki” – każda po 10 zł.
Mini Lotto z główną wygraną
Graczom Mini Lotto tym razem naprawdę dopisało szczęście. Padła najwyższa wygrana, czyli – w przypadku tej gry – „piątka”. Jej wartość to 453 029,20 zł. To już trzecia „piątka” w tym tygodniu, a zarazem najwyższa pod względem wartości.
Dodatkowe wygrane:
- 198 „czwórek” – każda po 915,30 zł,
- 8470 „trójek” – każda po 32,10 zł.
Wyniki Lotto – 23.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7343, które odbyło się 23 kwietnia 2026 roku, to:
5, 9, 11, 21, 27, 31
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 23.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7343 z 23 kwietnia 2026 roku to:
4, 5, 14, 22, 25, 27
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 23.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7298, które odbyło się 23 kwietnia 2026 roku, to:
1, 5, 13, 14, 35
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 24 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Czwartkowa wygrana (24.03) zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł trafia bowiem do pierwszej piątki. Tak wygląda TOP 5 najwyższych wygranych:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
