Czy warto starać się o pracę w Lidlu, Biedronce, Aldi, Kauflandzie i w Dino?

Coraz wyższe stawki, premie i benefity – praca w handlu jest dla wielu Polek i Polaków (około 1,5 mln osób!) ciekawym rozwiązaniem w 2026 roku, ponieważ sieci sklepów konkurują ze sobą w całej Polsce nie tylko o klientów, ale także o pracowników.

Nie czarujmy się – sieci sklepów podniosły wynagrodzenia, bo musiały. Taki ruch wymusza coroczna podwyżka minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia wynosi 4806 brutto. To około 3575 zł – 3605 zł, w zależności od kosztów uzyskania przychodu i odprowadzania składki chorobowej. Ale to nie jedyna motywacja tych znanych Polakom firm. Druga i trzecia to rosnące koszty życia i presja rynku pracy, czyli wyrywanie sobie doświadczonych pracowników.

Ile pracownikom płaci Lidl, a ile Biedronka?

Poziom płac w poszczególnych sieciach różni się od siebie, choć nie są to różnice diametralne. Jak ustalił portal dlahandlu.pl, różnica może sięgać 50 zł i więcej, ale nie wiele więcej. To także kwestia konkretnego stanowiska.

Na polskim rynku najbardziej konkurują ze sobą dwie sieci: niemiecki Lidl i portugalska Biedronka. Pracownik sieci Lidl może dostać na starcie od 5 250 zł do 6 tys. zł brutto, a menedżerowie sklepów mogą liczyć na minimum 8,5 tys. zł i samochód służbowy. W Biedronce wynagrodzenie składa się z podstawy oraz premii za obecność. Dodatkowo można otrzymać miesięczną premię za realizację budżetu i przestrzeganie procedur. ta sieć od 2026 roku podniosła płace do 5300 zł –5650 zł brutto dla kasjerów. Pracownicy z ponad trzyletnim stażem otrzymają od 5450 zł do 5900 zł brutto.

Zastępca kierownika sklepu zarobi od 5 tys. 950 zł brutto miesięcznie, a kierownik sklepu – od 7 tys. 450 zł brutto. Na tych stanowiskach również przewidziano premie za obecność i dodatkowe premie uzależnione od wyników sklepu.

Problem zarobków w małych miastach

W małych polskich miejscowościach jest coraz więcej sklepów Dino i może ze względu na te realia w Dino pracownicy zarabiają najmniej. Z analizy ogłoszęń wynika, że początkujący kasjer zarabia ok. 4806 zł brutto, czyli po prostu gołą pensję minimalną. Lepiej jest w Aldi. Ta sieć podniosła stawki do 5700 zł – 6450 zł brutto dla pracowników sklepu i nawet 9350 zł dla kierowników. Dodatkowo, premie mogą sięgać 2500 zł, a pracownicy otrzymują także doładowania kart na zakupy.

W Kauflandzie podwyżka pensji sprawiła, że liderzy zespołów zarabiają od tys. zł, a menedżerowie od 8 tys. zł brutto. Magazynierzy mogą liczyć na premie wydajnościowe do 3 tys. zł.

Czytaj też:

To nie żart. Biedronka odpowiedzialna za poziom inflacji w PolsceCzytaj też:

Tylko mundurówka tak podbija sobie emerytury. Wyższe niż pensje!