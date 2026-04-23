Darowizny już są korzystniejsze dla Polaków. Zmiany weszły w życie

Mniej biurokracji, a więcej życzliwości – w taki sposób swoje postępowanie wobec petentów zmienia w 2026 roku Urząd Skarbowy, a z nim jego pracownicy. Zmiany, które weszły w życie od początku 2026 roku uratują finanse niejednego podatnika i spadkobiercę.

To część większego planu deregulacji i wsparcia dla obywateli oraz przedsiębiorców ze strony administracji państwowej.

Błąd z darowizną już można naprawić

Polacy już się przyzwyczaili, że darowizny w kręgu najbliższych sobie osób są zwolnione od podatku. Dotyczy to tzw. grupy zero, czyli najbliższej rodziny: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy. Zwolnienie jest całkowite i bez limitu kwotowego, ale o ile zainteresowani zgłoszą darowiznę w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania, zwłaszcza jeśli jej wartość od jednej osoby przekracza w ciągu 5 lat limit 36 120 zł.

Jeśli darowizną są pieniądze, konieczny jest przelew bankowy, lub przekaz pocztowy, na konto obdarowanego, a nie przekazanie gotówki do ręki! Wyjątkiem jest darowizna w formie aktu notarialnego. Uwaga – darowizny przekazane bezpośrednio rodzinie (np. dzieciom, rodzicom) nie podlegają odliczeniu w PIT.

Rząd jednak poszedł dalej. Od 7 stycznia Polacy mogą wnioskować o przywrócenie 6-miesięcznego terminu na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego, jeśli spóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od nich – bez ich winy (na przykład z powodu choroby). Do końca 2025 roku spóźnienie z formularzem SD-Z2 nawet o jeden dzień (!) skutkowało utratą zwolnienia z podatku i jeszcze karą. Nie ma już także obowiązku uzyskiwania zaświadczenia od naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

O przywrócenie terminu na złożenie zgłoszenia można wnioskować, jeśli spadek lub darowizna została przyjeta od 7 stycznia, albo jeśli 6-miesięczny termin na zgłoszenie nowego majątku nie upłynął do tego dnia.

Spadkobiercy mają bardziej precyzyjne przepisy od 2026 roku

Nowe przepisy uściśliły moment powstawania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku oraz termin na złożenie zeznania podatkowego.

Od 2026 roku obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą formalnego potwierdzenia nabycia spadku przez sąd lub przez notariusza. Podatnicy zyskali dzięki temu więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego.

