Masz kostkę, parking albo dach? Fiskus może się upomnieć

Właściciele nieruchomości, na których dominują powierzchnie utwardzone, muszą liczyć się z dodatkową opłatą. Tzw. podatek od betonu to w praktyce opłata za ograniczenie naturalnej retencji, czyli zdolności gruntu do wchłaniania wody opadowej. Jej celem jest przeciwdziałanie zjawisku nadmiernego uszczelniania powierzchni oraz zachęcenie do inwestowania w rozwiązania zatrzymujące deszczówkę.

Wprowadzenie tej opłaty było efektem nowelizacji ustawy Prawo wodne z 2018 r. Wówczas pojawił się mechanizm finansowy mający ograniczać tzw. betonozę i poprawiać gospodarkę wodną na terenach zabudowanych.

Podatek od betonu – kto musi zapłacić

Opłata dotyczy nieruchomości o znacznym stopniu zabudowy i uszczelnienia. Warunkiem jej naliczenia jest m.in. powierzchnia działki wynosząca co najmniej 3,5 tys. m² oraz przekroczenie poziomu 70 proc. powierzchni zabudowanej lub wyłączonej z biologicznej aktywności. Istotne jest także, aby teren nie był objęty systemem kanalizacji.

Podatek od betonu obejmuje głównie nieruchomości wykorzystywane do działalności gospodarczej. Obowiązek zapłaty dotyczy właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami publicznymi.

Podatek od betonu – kiedy nie trzeba płacić

Nie każda utwardzona powierzchnia oznacza konieczność poniesienia opłaty. Osoby prywatne, które np. wyłożyły kostką brukową podjazd przed domem, co do zasady nie muszą płacić. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy na danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podatek obejmuje natomiast takie elementy jak duże dachy, parkingi, place manewrowe czy nawierzchnie wykonane z betonu, asfaltu lub kostki brukowej, jeśli spełnione są ustawowe kryteria.

Podatek od betonu – ile wynosi w 2026 r.

Wysokość opłaty zależy od tego, czy na działce zastosowano urządzenia retencyjne oraz jaka jest ich wydajność. Stawki wynoszą:

0,50 zł za 1 m² rocznie – gdy brak urządzeń retencyjnych,

0,30 zł za 1 m² – przy retencji do 10 proc. odpływu,

0,15 zł za 1 m² – przy retencji od 10 do 30 proc.,

0,05 zł za 1 m² – przy retencji powyżej 30 proc.

Podstawą naliczenia jest powierzchnia, która została trwale wyłączona z naturalnej retencji, czyli pokryta materiałami nieprzepuszczalnymi lub zabudowana.

Podatek od betonu – od czego zależy wysokość

Ostateczna kwota zależy przede wszystkim od stopnia uszczelnienia działki oraz zastosowanych rozwiązań zatrzymujących wodę. Im większa zdolność do retencji, tym niższe obciążenie finansowe.

Na zmniejszenie opłaty wpływają m.in. zbiorniki na deszczówkę czy systemy rozsączania. Aktualne stawki wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 26 października 2023 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

