Skarbówka może zapytać o pieniądze. Ten limit warto znać

Wielu klientów banków zastanawia się, jaka kwota może zwrócić uwagę urzędu skarbowego. W polskich przepisach nie ma jednak jednej sumy określanej jako bezpieczna wpłata „bez kontroli”. Istnieje natomiast limit wpłaty na konto, po którego przekroczeniu bank ma obowiązek zgłosić transakcję do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Obecnie próg ten wynosi 15 000 euro, czyli w przeliczeniu około 65–70 tys. zł. Dotyczy to zarówno wpłat gotówkowych, wypłat, przelewów, jak i innych transferów pieniędzy. Kwota w złotych zależy od kursu euro w dniu operacji.

Limit wpłaty na konto. Co dzieje się po przekroczeniu progu

Przekroczenie limitu nie oznacza, że bank automatycznie zablokuje pieniądze. Transakcja zostaje zrealizowana, ale trafia do rejestru GIIF. To standardowa procedura wynikająca z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z kontrolą podatkową. Dopiero gdy analiza wykaże wątpliwości co do pochodzenia środków, informacje mogą zostać przekazane do Krajowej Administracji Skarbowej lub innych służb.

Limit wpłaty na konto nie chroni mniejszych kwot

Warto pamiętać, że kwoty poniżej 15 000 euro również mogą zostać przeanalizowane. Banki monitorują operacje klientów, jeśli wyglądają nietypowo albo sugerują próbę obejścia przepisów.

Podejrzenia mogą wzbudzić m.in. częste wpłaty gotówki, przelewy od różnych osób, wpływy bez jasnego źródła czy dzielenie większej sumy na kilka mniejszych operacji. W takich sytuacjach bank może poprosić o dokumenty lub wyjaśnienia.

Limit wpłaty na konto a darowizny i pożyczki

Szczególną ostrożność warto zachować przy pieniądzach otrzymanych od rodziny, znajomych lub kontrahentów. Darowizny podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn, a przy przekroczeniu limitów zwolnienia trzeba je zgłosić w urzędzie skarbowym.

W I grupie podatkowej wskazany limit wynosi 36 120 zł. Brak zgłoszenia darowizny może skutkować podatkiem sięgającym 20 proc. wartości. Przy pożyczkach między osobami prywatnymi ważna jest pisemna umowa i potwierdzenie źródła pieniędzy.

Limit wpłaty na konto. Jak uniknąć problemów

Przy większych wpłatach najważniejsze jest udokumentowanie pochodzenia środków. Pomocne mogą być umowy sprzedaży, PIT-y, wyciągi bankowe, potwierdzenia wypłaty lokaty, umowy darowizny lub pożyczki.

Jeżeli klient nie potrafi wykazać, skąd pochodzą pieniądze, urząd może uznać je za dochód z nieujawnionych źródeł. W takim przypadku grozi 75-procentowy podatek.

Osobne zasady obowiązują przedsiębiorców. Transakcje między firmami powyżej 15 000 zł powinny być regulowane przez rachunek płatniczy. Zapłata gotówką powyżej tego progu może oznaczać brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

