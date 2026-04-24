O ile wzrośnie płaca minimalna w 2027 roku? Już wiadomo

Jak dotąd, pensja minimalna jest ustalana co roku przez Radę Ministrów w oparciu o prognozowaną inflację oraz o wzrost gospodarczy, ale taką decyzję poprzedzają konsultacje z Radą Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok musi zostać ogłoszona do połowy września.

Unia Europejska wymaga jednak, żeby państwa członkowskie wdrożyły inny mechanizm ustalania minimalnej pensji, który zakłada, że powinna ona wynosić 60 proc. mediany lub 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju. W Polsce najmniejsze możliwe wynagrodzenie stanowi obecnie około 51 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jakie zmiany nas zatem czekają?

Europejska pensja w portfelach Polaków

Unijna dyrektywa powinna była zostać wdrożona do 15 listopada 2024 roku. Opóźnienie we wprowadzeniu europesjkiej pensji jest więc znaczne – 16 miesięcy, ale rządowe prace mają się mieć ku końcowi – donosi dziennik „Fakt”. Powodem przedłużającej się decyzji są „przepychanki, jakie o ramę minimalnej płacy”. Teraz projektem ma zająć się Stały Komitet Rady Ministrów.

Okazuje się, że według analiz Ministerstw Finasów w 2027 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce może przekroczyć 5 tys. zł, a konkretnie 5103 zł brutto, czyli 3809 zł netto („na rękę”). Koszt pracodawcy w takim przypadku wyniesie około 6150 zł.

To nie koniec szacunków. W 2028 roku minimalne wynagrodzenie ma wynieść 5420 zł brutto (4025 zł netto), a za trzy lata, czyli w 2029 roku w portfelach wielu Polaków co miesiąc znajdzie się minimum 5747 zł brutto, czyli 4248 netto!

Pensja minimalna będzie wynagrodzeniem zasadniczym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Politykli Społecznej planuje jeszcze jedną zmianę dopasowujacą polskie przepisy do uninych, ktoteej nieudało się przeforsowac rok wcześniej. Pensja minimalna ma być jednocześnie wynagrodzeniem zasadniczym.

To oznacza, że podstawowa stawka brutto wpisana w umowie o pracę, tzw. wynagrodzenie zasadnicze, musi być równa lub wyższa niż obowiązująca w danym roku minimalna pensja. Innymi słowy, premie, nagrody, dodatki funkcyjne nie będa mogły być dłużej częścią pensji minimalnej, a tak jest w tej chwili. Szykuje się duża zmiana dla około 2,1 miln pracowników w Polsce, którzy zarabiają tylko pensję minimalną.

Czy warto starać się o pracę w Lidlu, Biedronce, Aldi, Kauflandzie i w Dino?Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce. W tym regionie utrzymuje się dwucyfrowy poziom