Opłata 186,29 zł jest obowiązkowa. Większość Polaków dalej o niej zapomina

Choć wielu właścicieli czworonogów nie zdaje sobie z tego sprawy, podatek od psa funkcjonuje w Polsce od ponad 30 lat. Opłata została zapisana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku i może być pobierana przez gminy od osób posiadających psy.

Podatek od psa nadal obowiązuje. Nie wszyscy wiedzą o tej opłacie

Nie oznacza to jednak, że opłata obowiązuje w całym kraju. O tym, czy podatek od psa zostanie wprowadzony, decydują samorządy. To rady gmin i miast ustalają również wysokość opłaty. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy jednej miejscowości mogą płacić za psa kilkadziesiąt złotych rocznie, a w innej taka opłata w ogóle nie istnieje.

Maksymalna opłata wzrosła. W 2026 roku można zapłacić więcej

Od początku 2026 roku maksymalna wysokość podatku od psa wynosi 186,29 zł rocznie za jednego psa. Jeszcze rok wcześniej limit wynosił 178,26 zł. Dla porównania, pięć lat temu maksymalna stawka była znacznie niższa i wynosiła 130,30 zł.

Nie wszystkie gminy korzystają jednak z najwyższej możliwej stawki. W części miast opłata pozostaje dużo niższa. Przykładowo w Kraków właściciele psów płacą 36 zł rocznie.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że wpływy z tej opłaty nadal trafiają do setek samorządów. W 2025 roku dochody z podatku od psa wykazało 377 jednostek samorządu terytorialnego. Łączne wpływy wyniosły niemal 3,4 mln zł.

Kto nie musi płacić podatku od psa?

Przepisy przewidują kilka wyjątków. Opłata nie dotyczy między innymi osób z niepełnosprawnościami posiadających psa asystującego, seniorów po 65. roku życia prowadzących samotnie gospodarstwo domowe oraz części rolników posiadających maksymalnie dwa psy.

Warto pamiętać, że terminy płatności ustalają samorządy. W niektórych miastach opłatę trzeba uiścić do końca maja. Część gmin przewiduje też niższą stawkę dla osób, które przygarnęły psa w drugiej połowie roku.

