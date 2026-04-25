Ubezpieczyciel ogłosił awarię. Klienci nie zgłoszą szkody ani się nie dodzwonią

Grupa ERGO Hestia działa na rynku od ponad 30 lat. W skład grupy wchodzą dwie spółki zajmujące się ubezpieczeniami: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Spółki oferują produkty ubezpieczenia zarówno dla klientów prywatnych jak i dla firm w zakresie ochrony majątku i życia.

Krótki komunikat o pracach serwisowyc

Ubezpieczyciel nie poinformował swoich klientów o przerwie technicznej. Na stronie internetowej opublikował jedynie krótki komunikat.

– Informujemy, że od 24 kwietnia (piątek), od godziny 20:00 do 27 kwietnia (poniedziałek), do godziny 06:00 zaplanowaliśmy przerwę serwisową w naszych systemach. W tym czasie formularze obsługowe oraz konto klienta będą niedostępne – czytamy na stronie internetowej.

Klienci bez dostępu do kont

Za pomocą strony internetowej nie da się wykonać żadnej operacji. Nie da się zalogować do konta, nie da się wypełnić żadnego formularza, nie można przesłać dokumentów. Jedyną opcją nawiązania kontaktu z firmą pozostaje infolinia. Mimo prac serwisowych infolinia assistance działa 24/7.

Brak możliwości połączenia się z Ergo Hestia

Redakcja „Wprost” zweryfikowała w sobotę działanie infolinii. Dzwoniąc do Ergo Hestii nie udało się nam z nikim połączyć. Wybraliśmy wszystkie możliwe warianty rozmowy, ale niestety ani razu nie usłyszeliśmy głosu konsultanta. Automat podpowiada, że możemy skorzystać, ze strony internetowej, ale ta akurat nie działa. W innym przypadku automat informuje nas, żebyśmy zadzwonili w dniach roboczych. W ostatnim przypadku usłyszeliśmy nagrany komunikat, że z przyczyn technicznych nie ma możliwości zgłoszenia żadnej szkody i znów odesłanie do strony, która nadal nie działa.

Czy ERGO Hestia to polska firma

ERGO Hestia to lider polskiego rynku ubezpieczeń wśród firm, które powstały po 1989 r. Założone w 1991 r. w Sopocie towarzystwo, dzięki dynamicznemu wzrostowi, zyskało status największego ubezpieczyciela ery wolnorynkowej w Polsce. Aktualne grupa jest częścią międzynarodowego koncernu ERGO International AG, należącego do światowego giganta reasekuracji – Munich Re. Na czele Grupy ERGO Hestia stoi Polak Artur Borowiński.

