Darowizny odliczane od podatku za 2025. Ostatni dzwonek

Nie warto zdawać się na państwo w sprawie rozliczenia podatku PIT za 2025 rok, ponieważ państwo nie rozliczy za nas należnych ulg podatkowych. Końcowy termin rozliczeń za 2025 rok wypada 30 kwietnia 2026 roku, ale nie warto się zabierać do tego na ostatnią chwilę. Zwłaszcza, że jest parę decyzji do podjęcia i parę błędów do uniknięcia – darowizn na indywidualne konta się nie odlicza!

Przedmiotem darowizny mogą być np. środki finansowe, sprzęt, żywność, odzież, a nawet usługi. Ważne jednak, by przekazanie miało charakter bezinteresowny i zostało odpowiednio udokumentowane.

Myśląc o odliczeniu darowizn trzeba mieć też na uwadze limit 6 proc., który nie dotyczy jednej darowizny, tylko ich sumy za 2025 rok. Ale jest też jeden wyjątek od tej reguły.

Oddawanie krwi i ratowanie zabytków podlega odliczeniu PIT

1. Krew oddaje się w Polsce za darmo, czyli honorowo, ale dawcom przysługuje ulga podatkowa w PIT, która jest w praktyce darowizną. Każda wizyta w punkcie krwiodawstwa, podczas której oddaje się standardowe 450 ml, generuje konkretną kwotę do odliczenia.

Kwotę darowizny oblicza się mnożąc ilość oddanej honorowo krwi lub jej składnika (bez stosowania przelicznika) przez obowiązujący ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi przez 130 zł. Specjalne stawki, nawet do 500 zł za litr, dotyczą tylko rzadkich grup krwi. Podobnie jest w przypadku darczyńców, którzy poddają się zabiegowi uodparniania lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych. Odpowiednie zaświadczenia wystawiane są w punktach krwiodawstwa.

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra.

Do zeznania podatkowego konieczne jest dołączenie załącznika PIT O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia oraz dane obdarowanego (siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, siedziba Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MON, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA).

2. Odliczeniu podlega także darowizna przekazana na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie, Pałacu Brühla lub innych zabytków. Można ją odliczyć, jeśli została przekazana na specjalne konto spółek powołanych do zbierania funduszy na ten cel.

Przy wypełnieniu zeznania podatkowego wymagane jest za to udokumentowanie wpłaty. Do tego celu nie wystarczy potwierdzenie wpłaty na odpowiedni rachunek. Fiskus wymaga także potwierdzenie jej otrzymania od obdarowanego, z którego będzie wynikać, że darowizna wpłynęła na jego rachunek płatniczy i została przyjęta!

Odliczenie podatku na cele kultu religijnego

3. Ten rodzaj darowizn obejmuje budowę, remonty, zakup przedmiotów liturgicznych i inwestycje w infrastrukturę sakralną.

Darowizny na konkretną kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (np. Caritas) można odliczyć w pełnej wysokości, bez limitu procentowego – to wyjątek, o którym warto wiedzieć. Wtedy odliczenie może wynieść nawet 100 proc. dochodu, a nie tylko 6 proc. Wymagany jest tylko dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (kościoła, parafii, Caritas) oraz – w przypadku darowizny rzeczowej – umowa darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu darowizny, określająca wartość darowizny w dziu przekazania. Należy pamiętać, że wartość ta powinna odpowiadać cenie rynkowej – fiskus może to skontrolować!

4. Od dochodu można odliczyć także darowizny na organizacje charytatywne, czyli organizacje pożytku publicznego (OPP). Tu obowiązuje limit 6 proc. rocznego dochodu. W grę wchodzą także odliczenia na cele oświatowe, czyli darowizny na rzecz publicznych szkół i placówek, np. na materiały dydaktyczne czy inwestycje w sprzęt (np. komputery). Podobnie jak w poprzednich przypadkach, legalne odliczenie wykazuje się w załączniku PIT O, pod warunkiem posiadania dokumentacji.

